Vánoce v cizině: Heidi Janků i Vendula Svobodová prchají z Česka

„Loni jsme trávili Vánoce doma, takže jsem zdobila dům a měli jsme stromeček, ale letos prcháme pryč. Pojedeme do Thajska. Doma zůstanou jen dva ostří psi,“ prozradila Vendula Svobodová, která je židovského původu, takže pro ni Vánoce tolik neznamenají. Její úprk z Česka je ovšem účelový. Nesnáší předvánoční shon a to, co se u nás ze svátků stalo.

„Mám pocit, že se všechny ty velké svátky staly obrovskou komercí. Jednak jsem trochu jiného vyznání, a pak ty nájezdy na hypermarkety a útoky košíků na nohy mě opravdu nebaví, takže když je možnost utéct, tak toho ráda využiju,“ říká.

Do ciziny jezdila i s manželem Karlem Svobodou po smrti jejich dcery Klárky. Nyní vyráží s přítelem Josefem Pizingerem a synem Jakubem. „Do ciziny jsme jezdili léta. Když jsme tehdy přišli o Klárku, utíkali jsme na Vánoce záměrně. Dnes je to trochu jinak. A určitě to nebude jen o nicnedělání. Partner Pepa je aktivní člověk, zrovna nedávno jsme byli v Tatrách a lezli jsme všude možně, takže nepředpokládám, že v Thajsku budu jenom ležet na pláži,“ dodala Svobodová.

Písečným plážím dává na svátky už léta přednost i Heidi Janků. „Vůbec mi nevadí, že Vánoce netrávím doma. Naopak je krásné, když si uděláte štědrovečerní večeři, předáte si s manželem dárečky, a pak se jdete projít k moři,“ říká zpěvačka.

„Je to dáno tím, že v naší rodině sice jsou malé děti, ale ty mají své rodiče i prarodiče, my už jsme až v té třetí řadě, my už jsme praprarodiče, tak k nám ty děti jezdí přes rok. Takže my ty Vánoce slavíme sami s manželem a abychom seděli doma a koukali se na televizi, pak zase na sebe a zase na televizi, tak to radši vyrážíme někam do světa.“

K tomu mají podle Heidi Janků svátky v zahraničí další nespornou výhodu - nepřiberete. „Já o Vánocích většinou hubnu. Odjíždím do teplých krajin a tam se nebudu přejídat tím českým salátem a vanilkovými rohlíčky. Tam pořád pojedu v normálním režimu, který držím celý rok,“ dodala Heidi Janků.