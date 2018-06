Vánoce slavných cizinců v Česku: pohřeb, práce i absolutní klídek

Ne zcela pohodové jsou letošní svátky orientální tanečnice Anife Vyskočilové, jejíž bosenský přítel Vernes se v těchto dnech vyrovnává se smrtí maminky. "Letos je to bohužel hodně smutné, maminku jsme pohřbili před třemi dny," řekla iDNES.cz Vyskočilová, která je momentálně v Bosně a Hercegovině.

Kultury neznají hranice

Svátky ale jinak miluje. "I když vyznávám jiné náboženství, přijala jsem všechny svátky za své. Slavím jak pravoslavné, tak římskokatolické. A na Vánoce se opravdu těším ze všech svátků nejvíc," zdůrazňuje.

Kdyby byla v Česku, jistě by si kvůli osmnáctiletému synovi, který zde vyrůstá dopřála klasické české Vánoce. "Míváme klasické české Vánoce. 24. prosince tedy zdobíme stromeček, večer si dáváme dárky, jen nejíme kapra. U nás jsou řízky a místo rybí podáváme indicko-kuřecí polévku s kari. A pak si neumím představit Vánoce bez orientálních dobrot jako je baklava," přiznala s tím, že si stejně oblíbila i naše cukroví. "S kamarádkami jsme letos napekly i pět druhů, něco jsem dovezla i sem do Bosny, aby ochutnali, protože tady cukroví neznají. Co taky nesmím vynechat, je novoroční procházka, abychom v novém roce nestáli na stejném místě, jak velí tradice," dodala Anife Vyskočilová.

Dárky po celý rok

Neobvyklé svátky zažije díky svému řeckému příteli Nikovi i moderátorka Lucie Borhyová. Jelikož ale bude celé Vánoce v práci, mnoho inovací letos nehrozí. "U nás to bude klasika, protože jsme na Vánoce v Čechách - vysílám celé svátky. Naše rodiny - jak ta česká, tak ta řecká - mají téměř stejné tradice. V Řecku se to liší jen skladbou štědrovečerní večeře. Zatímco u nás je smažený kapr, bramborový salát a dvě polévky - rybí a knedlíčková, tam mají jehně pečené v troubě s bramborem," vysvětlila Borhyová.

Vše se navíc podřizuje jejímu ročnímu synovi, který 11. prosince oslavil první narozeniny. "Lucas dostane spoustu dárků, i když jsme si říkali, jestli to není zbytečné. Platí, že míň dárků dostane, tím víc si to užije. Takže přemýšlíme, že dárky rozdělíme a budeme je nadělovat až v průběhu roku," přemítá Lucie Borhyová, která letos poprvé nestihla napsat Ježíškovi. "Měla jsem frmol s nákupy a přípravami na svátky, takže jsem si nestačila svá přání objednat. Jsem hlavně ráda, že budeme spolu a že si užijeme pohodu."

Ježíšek nemohl nadělovat jindy

Tu si o svátcích hodlá užít i herečka a prezidentka nadace Archa Chantal Chantal Poullain. Jejím zázemím jsou nyní Olšany na Moravě, kde je se svými nejbližšími, především s dvacetiletým synem Vladimírem, díky kterému jsou svátky známé Francouzky promíchané českými zvyky a tradicemi.

"Když žijete tady, máte zde i děti, tak je jasné, že budete respektovat Čechy. Ty naše tradice se ale od těch českých moc neliší, snad jen to jídlo je trochu jiné, říkám, že vařím "chantalsky". Budou se podávat ryby, krevety, husí játra, kachna a paštiky," líčí Poullain.

Kdyby ovšem žila ve Francii, dárky by přinesl Père Noël a dávaly by se až pětadvacátého ráno. Tuhle tradici ale kvůli synovi už dávno nepraktikuje. "Náš Ježíšek nemohl nadělovat jindy," uzavírá Chantal Poullain.