Vánoce slavných: Jak je slaví Vondráčková, Patrasová či Plíšková

Tradiční české svátky budou probíhat u fitness trenérky Hanky Kynychové (48). „Na Vánocích mám nejraději to, že je prožíváme úplně tradičně. Máme stromek, máme kapra a jsme hlavně všichni spolu, protože jsme věčně rozlítaní. Byla jsem vychovaná tak, že jsme slavili ty úplně nejobyčejnější vánoce a já jsem se je snažila vnuknout i mé rodině,“ přiznala Hanka, která nedávno otevřela své nové fitness centrum.

Stejně tak u režiséra Zdeňka Trošky (63) panuje tradiční vánoční nálada, kterou by nevyměnil za nic na světě.

„U nás v rodině vždycky bude rybí polévka, ryba, salát, taková ta klasika. Jen příprava klasického vánočního kapra se trochu liší. Dělám si ho totiž po svém na česneku a koření a zapeču ho na másle. Vyzkoušejte to, je to přímo delikatesa,“ popisuje svůj štědrovečerní pokrm režisér.

I zpěvačka Helena Vondráčková (69) je vášnivou kuchařkou a pekařkou. Kvůli pracovním povinnostem, které má téměř do poslední chvíle před Vánoci, ale není reálné všechno stihnout tak, jak by chtěla. „Jediné, co stíhám a upeču, jsou německé vánoční štoly. Tradičně je připravuji i pro Karla Gotta. Jinak na cukroví mám svou sousedku a kamarádku, která ho dělá naprosto fantastické,“ prozradila na sebe Helena.

Na Vánoce se těší i tenistka Karolína Plíšková (24), která bude prožívat svátky s rodinou a svým partnerem, moderátorem Michalem Hrdličkou. S tím chce svátky prožít co nejvíce, jelikož několik let příchod nového roku tráví kvůli novoročním turnajům v Austrálii. „Svátky mám ráda, určitě si je hezky užiji,“ sdělila.

Helena Vondráčková

Naopak v pracovním tempu budou sváteční dny probíhat u herečky Dády Patrasové (60). Ta dokonce nestíhá ani na poslední chvíli sehnat dárky pod stromeček. „Když jsem třeba někde na zájezdu, tak využívám čas mezi dvěma představeními, vběhnu do obchoďáku a tam něco chaoticky kupuji a sháním,“ směje se. Nejvíc jí stejně záleží na tom, aby byli její blízcí šťastní.

S malou vnučkou a bez pracovního shonu si vánoční nadílku bude užívat zpěvačka Petra Černocká. Ta totiž bude Ježíška trávit po boku dcery a právě vnučky. „Člověk nejprve začne nadávat, že už se to blíží, ale pak koupí první dárky a je spokojený, že ostatním udělá radost. Pak napadne první sníh a začnou pravé Vánoce. Tedy uvidíme, zatím to vypadá spíše na bláto,“ dodává.