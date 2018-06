Rosická, Bárta, Janků a cukroví. Kdo závodí v jeho počtu a kdo ho nejí?

Modelka a zpěvačka Jitka Boho se letos třikrát přestěhovala a s vybavováním nové kuchyně neopomněla ani novou troubu. Zavoní v její kuchyni vanilka či skořice? „Určitě pár druhů udělám, musím vyzkoušet, jak se v ní dobře peče,“ přiznala bývalá královna krásy, jejíž manžel prý miluje linecké a ona zase vanilkové rohlíčky. U klasického cukroví však jen nezůstane a letos poprvé udělá i bezlepkové pracny a raw dobroty.

Muž roku 2017 Matyáš Hložek rozhodně cukroví nepeče a ani to nehodlá měnit. Nerad by totiž fušoval do řemesla nejlepší kuchařce. „Moje máma skvěle vaří i peče, takže já mám na Vánoce cukroví dostatek právě od ní,“ pochvaluje si syn zpěváka Standy Hložka.

Modelka Radka Rosická v prosinci peče ostošest. „Já strašně ráda vařím a manžel vše s radostí konzumuje. Takže vánoční cukroví peču na etapy a už začínám třetí várku. Třeba rohlíčky byly už dávno snězené a ještě než jsem na adventním svícnu stihla zapálit první svíčku,“ přiznává manželka Tomáše Rosického.

Spisovatelka Irena Obermannová cukroví nikdy nepeče a ani ho nejí. „Nemusím se pak obávat toho, že přiberu. Takže to má i své výhody,“ vysvětlila.

Podobně to má i zpěvačka Heidi Janků. S přípravami si moc hlavu neláme. Vzhledem k tomu, že letos zemřel její manžel, hudební skladatel Ivo Pavlík, chystá se spíše na návštěvy své rodiny. „Já ani cukroví nejím. Nemám ráda sladké, takže ani nepeču. Většinou ho dostanu od mé tety, která je v pečení přebornice a v mrazáku mi vydrží až do Velikonoc,“ přiznala zpěvačka.



Vyhlášenou kuchařkou, která fantasticky vaří je Iva Pazderková. Na druhou stranu s pečením je to přesně obráceně. „Příšerně peču, což je má vlastnost. Věřte nebo ne, i když se snažím, vždycky to dopadne katastrofou,“ říká herečka, jejíž cukroví se prý nejen nedá jíst, ale ani se na něj nedá dívat.

Moderátorka Kateřina Kristelová letos poprvé bude trávit Vánoce se svým přítelem, bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou. A aby bylo vše tak, jak má, raději cukroví kupuje. „Peče ho můj kamarád Martin, který je skvělý cukrář a doma už od něj mám dvě kila různých druhů. Jediné, co jsem se s dcerou rozhodla udělat, jsou vanilkové rohlíčky. Tak snad si na nich doma pochutnáme,“ řekla.

Divadelní režisérka Kateřina Jungrová pokračuje v tradicích po své mamince a jak říká, vše spíš dělá sportovně, aby se neřeklo. „Udělám kousek těsta a z toho vzniknou tři druhy. Nám to tak doma stačí,“ popsala své kulinářské dovednosti.

Zato zpěvačka Kamila Nývltová jede na počet a stala se pomyslnou vítězkou dotazovaných celebrit. „Mám k dnešnímu dni v krabicích napečeno jedenáct druhů,“ hrdě podotkla s tím, že možná ještě nějaké druhy dopeče.

Zpěvačka Martina Bárta, která letos zastupovala Českou republiku v soutěži Eurovize, není prý na přípravy čehokoli příliš stavěná. Proto i Vánoce bere celkem hopem. „Nepeču. Maximálně ozdobím pár větviček a tím to pro mě hasne,“ dodala.