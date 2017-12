VIP Vánoce: Havlová chce zdraví, Švandová do Afriky, Pazderková nestíhá

Herečka Iva Pazderková letos nestíhá a vše kupuje jen pár minut před štědrým večerem. „Ještě nemám ani jeden dárek a to je většinou mívám už v listopadu,“ přiznala před pár dny. Stejně tak to má i zpěvačka Heidi Janků. „Většinou to nechávám na poslední chvíli a někdy kupuji dárky opravdu den před štědrým večerem,“ uvedla.



Naopak zpěvačka Lucie Bílá nenechává nic náhodě a na vše kolem Vánoc myslí hodně dopředu. „Možná to není úplně normální, ale dárečky i vánoční výzdobu mám už od listopadu,“ pochvalovala si zpěvačka, která celý prosinec koncertuje.

Muzikant Michal David by pro svého vnoučka Sebastiana udělal první poslední a pořádně s ním konzultoval vše, o co si napsal Ježíškovi. „Sebík dal dopis za okno. Pečlivě napsal všechna přání a teď už bude jen doufat, že mu to Ježíšek opravdu všechno přinese,“ poznamenal.



Ať už každý dárky kupuje či dostává, najdou se i tací, kteří dodnes rádi vzpomínají na mládí, kdy jim ten vysněný dárek Ježíšek přinesl. Například zpěvák kapely Slza Petr Lexa nepátral ani příliš do minulosti. „Pamatuji si, že jsem dostal obrovský hrad z lega, který mi vydržel hodně dlouho,“ přiznal.

Vysněné sklápěcí auto bylo zase přáním hudebníka Pepe Bolana. „Dnes se tomu může každý jen zasmát, ale v době, kdy jsem byl malý, existovalo jen jedno,“ zavzpomínal.



S plněním přání to měl prý těžké herec Roman Vojtek, který si vždy přál to, co nikdy nedostal. „Vždycky jsem měl jiné zájmy, než si rodiče mysleli. Jako dítě jsem neměl rád ty měkké dárky, svetry a kalhoty, které jsem stejně každý rok dostal. Ale na druhou stranu, občas se poštěstilo. Když jsem dostal lyže, skákal jsem štěstím tři metry do vzduchu,“ podotkl s úsměvem.



V rodině zpěváka kapely No Name Igora Timka to měli rodiče těžší, protože dětí doma byla celá chalupa a hračky dlouho nevydržely. „Pamatuji si živě, že jsme dostali úžasnou autodráhu, kterou jsme se čtyřmi bratry za dva dny hned rozmlátili,“ přiznal.



S postupem času se i přání slavných mění, stejně tak jako u ostatních. O co si tedy letos píší? „Já jsem si napsala o papiňák, tak snad ho letos Ježíšek přinese,“ odkryla přání zpěvačka Kamila Nývltová, která prý moc ráda vaří a peče.

Karolína Plíšková

S Vánoci to má složitější ten, kdo kupuje dárky pro Karolínu Plíškovou, která prý má všechno. „Většinou si to, co chci, koupím v průběhu roku, přesto doufám, že mi letos Ježíšek něco přinese,“ s úsměvem řekla jedna z našich nejlepších tenistek.

Zato herečka Jana Švandová si kupuje a dostává dárky po celý rok, proto ji prý pod stromečkem čeká jen jedno, zato velké. „Doufám, že mi Ježíšek nadělí dovolenou v Africe.“



Přání, které si přeje většina z nás, má zpěvačka Marta Jandová. „Chci aby byly Vánoce bílé a přeji si hlavně zdraví i štěstí. Nic jiného nepotřebuji.“ Podobné ne-li stejné přání má i naše bývalá první dáma Dagmar Havlová. „Přála bych si hlavně to zdraví, pohodu, klid, harmonii a souznění,“ dodala.

Tradice celebrit

O Vánocích se dodržují i tradice. Na některé jsme zvyklí ještě od babiček a některé si vymyslíme tak trochu sami. Svůj každoroční rituál už dlouhá léta má i režisér Petr Jákl. „Na štědrý den dopoledne si jdu s kamarády zahrát fotbal a pak si dáme pivko. Dneska je to jen o jednom malém nealku, protože většinou vezu autem i moje holky. Ale byly doby, kdy jsme šli ráno na jedno a nakonec jsem přišel domů až ke štědrovečerní večeři,“ přiznal bývalý kaskadér



Ten, kdo by si myslí, že římskokatolický kněz a moderátor Zbigniew Czendlik, bude obklopen oddanými ovečkami na své faře, ten se dozajista mýlí. „Já mám tradici, že na vánoční den jsem sám na faře. Tím se i snažím ztotožnit s lidmi, kteří jsou sami, protože nikoho nemají,“ svěřil se.



Zpěvačka Kamila Nývltová naopak sama nebude. „Já budu trávit Vánoce v kruhu rodinném či přáteli doma v Krkonoších. To už je taková naše každoroční tradice,“ poznamenala.

VIDEO: Farna si už na Štědrý den nedává 12 chodů a Ondráček jede sunshine Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Moderátor a zpěvák z dua Těžkej Pokondr Roman Ondráček se snaží každý rok vyrazit, jak sám říká směr „sunshine“. „Miloš Pokorný jezdí tradičně na chalupu, kterou má v Jizerských horách. Když to jen trošku jde, já nejraději jezdím za slunečním svitem,“ přiznal.

Svou každoroční tradici letos nezopakuje moderátor Jan Rosák a možná najede na zcela nový vánoční rituál. „Vánoce se u nás tentokrát budou opravdu hodně lišit. Poprvé nebudeme slavit doma, ale jedeme s celou rodinou na hory do Rakouska,“ pochlubil se oblíbený moderátor, který dokonce k nové vánoční zvyklosti přemluvil i přátele.

V klasických tradicích prý každoročně jede moderátorka Kateřina Kristelová, která dokonce vánoční výzdobu a adventní věnec pořizuje dlouho dopředu. „My už ve sváteční náladě jedeme od konce listopadu,“ pochlubila se.

Ewa Farna a její přípravy na Vánoce v čepici Santa Clause

Kupodivu v polských tradicích neujíždí zpěvačkaEwa Farna. „Každoročně jsou v duchu Slezska, kdy do tradičního vánočního meníčka ještě přidáváme zelí s chlebem. Jinak strom, dárky, koledy, světýlka, to máme tradičně,“ přiznala.

Zpěvák Milan Peroutka se prý doslova vyžívá ve světýlkách. „Mám to rád se vším všudy, hlavně když svítí dům i zahrada,“ s úsměvem dodává.

S tradicemi nezahálí ani zpěvačka s německými kořeny Debbi, dodržuje však ty od sousedů. „V Německu jsou zvyky podobné jako v Čechách, akorát na našem vánočním stole není kapr s bramborovým salátem, ale husa s červeným zelím a žemlovými knedlíky, což jsou podobné těm karlovarským,“ pochlubila se sváteční večeří.

Přání čtenářům iDNES.cz Konec roku je pro každého časem, kdy si lidé vzájemně přejí jen to nejlepší. Nás zajímalo, co by popřáli slavné osobnosti lidem, kteří o nich denně čtou.

Zpěvačka a modelka Jitka Boho: „Všem vám přeji Vánoce v klidu a míru s rodinou. Do nového roku přeji zdraví, což je to nejdůležitější.“ Herečka Pavla Tomicová: „Hlavně hodně zdraví, to štěstí se už dostaví.“ Režisér Petr Jákl: „Mějte se krásně a pomáhejte těm, co to potřebují. Užijte si hezký příští rok a ať je lepší než ten letošní.“ Fotbalista Jan Koller: „Hlavně přeji pohodu a zdraví.“ Modelka a moderátorka Radka Rosická: „Krásné a pohodové vánoční svátky a do příštího roku to nejcennější, což je zdraví.“ Zpěvačka Martina Bárta: „To nejlepší do nového roku a hlavně hodně zdraví a vzájemné lásky a važme si každého dne.“ Zpěvačka Heidi Janků: „Krásné bílé Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Snad ten rok bude lepší než tento.“