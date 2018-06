VIDEO: Janů i Pawlowská Vánoce nesnášejí, Eva a Vašek vsadí na klasiku

Petra Janů, zpěvačka

Nesnáším Vánoce a vždycky jsem je nesnášela, i můj muž. Teď tím spíš, protože 16. prosince mi odešel. Já to beru jako nutné zlo, chápu, že děti milují svátky, pro ně se to taky dělá, ale dospěláci by se tím neměli trápit.



Lidé se mají setkávat, v klidu si popovídat, to jsou pro mě svátky. Ale ono se to změnilo v něco hrůzného. Naštěstí mám hodně práce a zastavím se těsně před Štědrým dnem. To už se tři dny dají vydržet.

Eva a Vašek, hudební duo

Eva: Naše Vánoce budou klasické, protože máme desetiletou dceru, takže pro ni připravíme stromeček a Ježíška vůbec.

Vašek: Já osobně se těším na kapra a bramborový salát a na to, jak si dám nohy na druhé křeslo a budu jen tak relaxovat a budeme všichni tři v klídku.

Valerie Zawadská, herečka

Letos mám to štěstí, že od 22. prosince do 5. ledna mám volno. Budu se těšit na dva týdny klidu, pohody a štěstíčka v kruhu rodinném.



Ze zvyků máme klasiku, tedy kapra, bramborový salát, který jsem se už naučila. A pak se těším, že napadne sníh a vytáhnu běžky, které jsem dostala někdy před čtyřmi lety, ráda bych se proběhla aspoň na zahradě. Zase mají být svátky na blátě, tak uvidíme, co bude po Novém roce.

Halina Pawlowská, spisovatelka

Na svátky se vůbec netěším. Žiju s babičkou a tchyní, té je hodně let, budu si zase říkat, jestli to nejsou poslední Vánoce.



Pokusíme se nebýt patetičtí a být takoví domácí hrdinové, budu s dcerou a se synem, hodně nám to usnadní vnuk, kterého zahrneme dárky a budeme se radovat z toho, jak je přijímá.

Tereza Pergnerová, moderátorka

Přeju vám krásné Vánoce, mějte se rádi, buďte normální a hlavně nezblbněte z peněz.



Prachy jsou jeden velký podvod na nás lidi. Nejsou důležité, není to pravda, nevěřte tomu. Mějte se hezky.

Lucie Vondráčková, zpěvačka

Naše Vánoce budou české v Kanadě. Jsme příliš staří na to, abychom se měnili od základů, takže základy budou české.



Nebojím se, že by Matyášovi vadil Ježíšek v kombinaci se Santou. S jedním bude slavit čtyřiadvacátého, s druhým pětadvacátého. Pro něj je to jenom lepší.