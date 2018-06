Vaňkovou zatím zaujala jen Vendulka

"Vendulka byla dokonalá. Jinak tam zatím nebyl nikdo, kdo by mě nějakým způsobem zaujal. Určitě se do soutěže dostalo hodně zajímavých typů, tak uvidíme v příštích kolech," dodává Vaňková.

"Zatím mě tam vůbec nikdo nezaujal. Ani pěvecky, ani typově. Ani holka, ani kluk.

Vendulka, která aspiruje do hvězdné pěchoty, je těžký extrém. Hotová katastrofa. Jak může někdo něco takového ukázat porotě? Ta holka podle mne musí mít velkou odvahu," prozradila Martina Balogová.

A co říká svým budoucím konkurentům Tomáš Savka? "Díval jsem se sice jen letmo, ale musím říct, že bylo hodně zajímavé sledovat něco, co jsem předtím prožíval na vlastní kůži. A jestli mě už někdo zaujal? Ne. Myslím, že to je v těchto předvýběrových kolech zatím předčasné."