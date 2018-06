Vaňková se zlobí: Nejdřív mě zbožňovali, teď jsem póvl

Jinak devatenáctiletá Šárka vše zvládla, a tak si touží po celoročním vypětí trochu odpočinout.

V pořadí první stříbrná SuperStar a začínající muzikálová hvězdička ale zdaleka nemá na růžích ustláno. Na bulvár se vysloveně zlobí. "Hodně věcí se změnilo. Finalisté SuperStar mají dneska cejch nezajímavých nul, jsme najednou nežádoucí póvl. A to pro hodně z těch, kteří nám před třemi lety tleskali a zbožňovali nás. Už jsem si na takové výpady téměř zvykla a nepřekvapují mě. Ale já se nedám, i když to samozřejmě bolí," říká rezolutně.

Chce soupeřit s Anetou

Zpěvačka přiznává, že by ráda jezdila po koncertech i s kapelou, ale to je opravdu drahý špás, který si zatím nemůže dovolit. "Jen proto, že na to zrovna nemám, tak přece svou největší radost, zpívání, nepověsím na hřebík. Dneska je to těžký se prosadit, když člověk zrovna není národem vyvolená Aneta," stěžuje si Šárka.

Říká, že na rozdíl od Anety Langerové ostatním finalistům neprojdou ani malé chybičky. "Já mám Anetu ráda, ale je pravda, že její postavení je o dost snazší. Proto já musím právě teď začínat od píky, tak, jako kdysi moji zkušenější starší kolegové. Ale nevadí mi to a nebojím se," prohlašuje.