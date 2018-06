Vaňková se rozešla s přítelem: Práce mi zničila lásku

Jakuba zcela pohltila práce v produkční společnosti, Šárka uspěla na muzikálovém pódiu Divadla Broadway. Oběma se najednou v práci hodně zadařilo, ale soukromí začalo stagnovat. "Dva roky to bylo skvělý, ale v poslední době jsme měli na vztah jiný názor. Rozchod nebyl momentální zkrat, prostě jsme k němu postupně dospěli," vysvětluje Šárka smutně.

"Máme teď oba velkou pracovní šanci, kterou chceme využít. Moje časté cestování a Šárky neustálé cestování nebo divadlo - sotva jsme se potkávali ve dveřích. Prostě nám tahle doba nepřála," doplňuje Jakub. "Mám ji pořád moc rád a rozešli jsme se jako přátelé, ale než se trápit a investovat do vztahu jen 50 %, je lepší to skončit. Nikdo třetí v tom není," zdůrazňuje.



Šárka si po rozchodu aspoň trochu vyčistila hlavu na červnové dovolené s kamarádkami na jachtě u ostrova Korsika a chystá se na prodloužený víkend s maminkou do Paříže. "Máma bude mít narozeniny, tak jí to chci dát jako dárek," říká.

Jinak si ale moc letního volna neužije, protože se právě ponořila do přípravy nového tanečního projektu pro svá vystoupení. "Učím se stepovat a s Danem Bartákem dáváme dohromady písničky. Od září pak začne divadelní sezona, tak zase začnu hrát v muzikálu Angelika, a navíc mě čeká další studium pedagogické školy, protože všechny ročníkové zkoušky jsem úspěšně složila," dodává.