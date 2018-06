Vaňková randí s Renčem, už má i klíče od jeho bytu

Mladá zpěvačka nedávno potvrdila rozchod s Danielem Hůlkou, Renčovi to zase nevyšlo s tanečnicí a choreografkou Kristinou Kloubkovou. Teď je šťastná v náruči dalšího podstatně staršího muže, který jí už dokonce dal klíče od svého bytu.

"Slýchám o sobě bohužel, že jsem muzikantská Liduška a mrzí mě, že mě lidi hned takhle odsoudí. Přitom do toho nevidí a nevědí, jak to s mými vztahy bylo a je. Nemůžu se ale nijak bránit a ani se mi vlastně nechce obhajovat se. Není proč. Do vztahu s Filipem jsem vstoupila s čistým štítem," říká Šárka.

S Hůlkou prý trvala krize již nějakou dobu. "Dlouho jsme si nerozuměli a nebylo to opravdu tak, že bych šla ze vztahu do vztahu. Ani by mě nikdy nenapadlo, že bych někdy mohla mít něco s Filipem Renčem, byl pro mě skvělý režisér představení Baron Prášil, kde jsem ho víc poznala. Před pár dny jsme spolu ale zašli na oběd a dlouho jsme si povídali. To je taky to, co mě na něm baví a co mě asi baví na starších mužích, že je o čem s nimi mluvit. Kromě toho je Filip hrozně milej, hodnej a je s ním legrace."

Od Renčova bytu má Vaňková sice klíče, ale údajně v něm po odstěhování se z pražského bytu Daniela Hůlky nebydlí. "Našla jsem si podnájem. V Danově bytě už jsem nechtěla zůstávat, padalo to tam na mě," uvádí.

O tom, jaká bude budoucnost vztahu s režisérem, zatím zpěvačka nepřemýšlí. "Jsem ráda, že je to tak, jak to je, vztah je opravdu na začátku a pro mě je důležité, že je nám v něm oběma hezky. Jak se bude vyvíjet dál, teď opravdu neřeším," uzavírá Šárka Vaňková.