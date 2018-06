Vaňková prožije dámskou jízdu na jachtě

"Moc se na to těším, protože to nebude jen tak obyčejná dovolená. Rozhodla jsem se, že si se svými přítelkyněmi uděláme dámskou jízdu na jachtě," prozradila Šárka.

"Naši partneři byli nedávno takhle v Řecku zase bez nás, tak mi jim to oplatíme. Jediný chlap na palubě bude kapitán, tak jsem zvědavá, jak ten výlet dopadne. Chceme si letos s holkama prostě užít," směje se.

S Kubou se miluje už rok

Šárka Vaňková není z těch vycházejících hvězd, které střídají partnery. Před rokem si namluvila produkčního z Barrandova, pořídila si s ním byt v Praze a jsou si věrní.

"Jsem se svou láskou - s Kubou - spokojená. Máme se moc rádi. A protože on pracuje jako produkční na Barrandově, tak máme i společné tvůrčí zájmy. Na nějakou novou lovestory proto vůbec nepomýšlím."

Šárka sice v SuperStar skončila druhá za Anetou Langerovou, ale její kariéra se s úspěchem rozjela. "Snažím se, abych vypadala dobře, aby mi to slušelo a abych neměla takový ten pro někoho módní neupravený styl. Pro mne bylo velkou zkušeností televizní vystoupení s Helenkou Vondráčkovou, které jsem poprvé moderovala. Ale vím, že nejsem moderátorka, chci se věnovat zpěvu. Proto mě potěšilo, že jsem dostala nabídku na roli Oktávie v muzikálu Kleopatra. Od srpna ji budu zkoušet. A radost mám i ze svého nového, už druhého cédéčka - Teď a tady. A občas s chutí vystupuji na koncertech s živou kapelou."

Je zvědavá na novou SuperStar

Kdyby nebylo soutěže Česko hledá SuperStar, asi by o ní nikdo nevěděl. Soutěž z ní udělala vycházející hvězdu. Proto pečlivě sledovala i její další pokračování.

"Ráda jsem se dívala už na druhou sérii. A teď mě překvapilo, že hned na podzim má být třetí. Myslím si, že je to dost brzy, ale kdoví, možná, že se v ní zase někdo zajímavý a nadaný najde. Soutěž je úžasná, protože dává příležitost mladým neznámým lidem. Jak jinak by se teď do šoubyznysu dostali? Já jsem za ni osudu vděčná," dodává Šárka.