Vaňková: Do vily bych nevlezla!

"Ti lidé, co tam jsou, musejí být všichni velcí exhibicionisté, a to já rozhodně nejsem. Představa, že se sprchuji před kamerami a před zraky spousty diváků, mě děsí a ani za tak velké peníze bych to nedělala," přiznává mladá zpěvačka, kterou zatím oslovila o něco více reality show na Primě.

"VyVolení mi sedí víc, obyvatelé této vily se mi zdají sympatičtější," míní Šárka. Na dotaz, jak by se sama chovala ve vile, říká, že by nechtěla být vedoucí osobností.

"Určitě bych nechtěla být šéfová, to by mě chtěli ostatní hned vyhodit. Chovala bych se spíše neutrálně, ale určitě bych neslevila ze svých zásad."

Šárka Vaňková žije v těchto dnech především tím, že nastupuje do nové školy.

"Jsem trochu nervózní, protože jsem nastoupila na Státní konzervatoř v Praze. A abych nebyla za blbce, chci si vše alespoň trošku zopakovat," dodala s úsměvem Šárka Vaňková.