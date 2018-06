Vaňková a Savka se zadlužili

"Otevřeně říkám, že se bojím. Zadlužil jsem se na třicet let dopředu, což je hrozná představa. Ale zase je lepší mít vlastní bydlení, než žít v podnájmu. Tam se sice člověk nebojí, ale zase mu nic nezůstane," míní Savka.

Nový byt má i Šárka Vaňková, která byla k jeho koupi donucená po rozchodu s přítelem Jakubem Vytáčkem. A to se s ním přitom měla stěhovat do luxusní novostavby v údolí Divoká Šárka. Mimochodem po podnikateli prý ještě občas truchlí, to nejhorší už ale překonala.

Na akci Noc s hvězdami na hradě Houska se objevila s pohledným mladíkem, o kterém prohlašovala, že je její pravá ruka. "Tomáš je šťastně ženatý, je to můj manažer. Začínám teď novou životní etapu. Kromě toho, že jsem změnila bydlení, mě čeká hodně práce," hlásí Vaňková.

Oba exsuperstáři si nezávisle na sobě vybrali stejně velké byty 2+k.k., navíc ve stejné pražské čtvrti. A nejsou v žádných novostavbách, ale ve staré zástavbě. "Byt musí mít duši," tvrdí zpěvák. "Novostavby jsou krásné, ale neberou mě. Já si našla byt v cihlovém domě z padesátých let," přidává se k jeho názoru zpěvačka.