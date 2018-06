Vaňková a Renč se rozešli, zasnoubení je zrušeno

Zpěvačka a režisér se spolu dali dohromady před čtyřmi měsíci, tehdy měli oba čerstvě po rozchodu. Vaňkové se rozpadl vztah s Danielem Hůlkou, Renčovi s Kristýnou Kloubkovou. Zdálo se, že se našli a že si navzájem vyhovují. Překvapili i tím, že odletěli na romantickou dovolenou na Bali, kde se zasnoubili. Bude teď mladá zpěvačka zásnubní prsten režisérovi vracet?

"Zasnoubení jsme samozřejmě zrušili, ale nevím, jestli se to dělá, že se vrací prstýnek. Já si ho asi nechám na památku," přemítá Vaňková. Na rozchodu se prý dohodli vzájemně. O jeho důvodu ale nechce mluvit. "Nebylo by to vůči Filipovi fér. Jsem samozřejmě smutná, ale prostě to nešlo."

Samotný režisér, který řeší i problém s odebráním řidičského průkazu za nehodu, od které údajně ujel, se nechce ke svému dalšímu nevydařenému vztahu vyjadřovat vůbec. "O svém soukromí nemluvím," říká jasně. "Tohle bylo nejhorší léto, co jsem kdy zažil, vlastně byl hrozný celý rok," uvádí jen s povzdechem.

Vaňkovou teď čeká stěhování z režisérova bytu, naštěstí se prý při něm se svou již bývalou láskou nepotká. První setkání ji ale čeká již příští týden, začínají totiž oprašovačky muzikálu Baron Prášil, který Renč režíruje. "Bude to těžké," míní Vaňková.

Smutek bude zahánět nejen zpíváním v muzikálu, ale také spoluprací se Zdeňkem Izerem. Ten ji totiž přizval do svého zábavného zájezdového představení. "Se Zdeňkem jsme se poznali v Angelice, teď se potkáváme v Baronovi. Je to pohodář a je s ním legrace. Když mě oslovil, jestli bych nechtěla účinkovat v jeho pořadu, ráda jsem souhlasila. Už máme za sebou předpremiéru, zpíváme spolu duety a taky spolu máme pár scének, je to sranda. Na problémy a smutky tak naštěstí nemám moc čas myslet. A na další vztah už vůbec ne," uzavírá optimističtěji Vaňková.