Kvůli nahým fotkám přišla o titul. Po letech se Williamsové omluvili

Vanessa Williamsová se do Miss America vrátila letos coby členka poroty. Šéf soutěže Sam Haskell se bývalé královně krásy, která se po nátlaku sedm týdnů po korunovaci titulu vzdala, omluvil během finálového večera.

„Žila jste svůj život s grácii a důstojností. Nikdy to nebylo zřetelnější než během událostí v roce 1984, když jste odstoupila. Jménem dnešních organizátorů se chci omluvit vám a vaší matce za všechno, co bylo řečeno nebo uděláno, a kvůli čemu jste se cítila méně Miss America, kterou ale vždycky budete,“ prohlásil generální ředitel soutěže.

Vanessa Williamsová, která hrála třeba v seriálu Zoufalé manželky a v roce 1992 nazpívala hit Save the Best for Last, omluvu přijala.

„Během mého panování jako Miss America od roku 1983 do roku 1984 jsem se snažila nejlépe jak jsem uměla. Miluji vás. Miluji děvčata a já jsem tak poctěna, že jsem se vrátila,“ prohlásila.

Novou americkou královnou krásy se v Atlantic City stala Miss Georgia Betty Cantrellová (21), která porazila 51 dalších soutěžících. Korunovala ji loňská vítězka Kira Kazantsevová (23), jejíž rodiče pocházejí z Ruska (více zde).