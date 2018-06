Williamsová: V mládí mě obtěžovali, proto jsem byla promiskuitní

Když bylo Williamsové deset let, na výletě v Kalifornii k ní jednou večer do pokoje vešla osmnáctiletá dívka a začala ji sexuálně obtěžovat. Holčička neměla tušení, o co jde.

„Věděla jsem, že bych neměla nic říkat, a nikomu jsem to ani neřekla. Věděla jsem, že mi to dělá dobře, ale také, že to bylo něco, co se nemělo stát,“ řekla Williamsová, která hrála třeba v seriálu Zoufalé manželky.

I když po návratu do New Yorku zvažovala, že to rodičům přece jen řekne, nikdy k tomu nedošlo. V té době právě zemřel bratr jejího otce a rodinu to sebralo. Tak se rozhodla vzpomínky potlačit. Mělo to však podle ní následky.

„Když se vám to stane v mládí, ve vašem těle to probudí sexualitu ve věku, kdy by ještě neměla být probuzena. Kdyby se mi to nestalo a měla bych možnost normálně začít s klukem v 16 letech nebo tak nějak a dostala normální první pusu, nemusela bych se stydět. Kvůli tomu jsem byla více sexuálně promiskuitní a více zvědavá v mladším věku, než jsem měla,“ přiznala bývalá Miss America, která se musela titulu vzdát, když časopis Penthouse koupil a otiskl její nahé fotky.