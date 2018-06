Paradis o rozchodu s Deppem: Co se mezi námi stalo, je naše věc

"Láska je nejsilnější a nejkřehčí věc v životě. Není to něco, na čem je třeba pracovat. Musíte v ní být," řekla Paradis ještě před rozchodem v rozhovoru pro magazín Harper's Bazaar.

Devětačtyřicetiletý Johnny Depp a Vanessa Paradis se nikdy nevzali. Mají spolu třináctiletou dceru Lily a devítiletého syna Jacka. Pár se společně na veřejnosti neukázal od roku 2010. Začátkem letošního roku pak veřejně oznámili, že se po 14 letech rozcházejí.

"Nechci o něm vůbec mluvit. Dokážete si představit, jaký je to pocit, když vidíte lidi, jak dělají byznys z vaší bolesti?" prohlásila Paradis v rozhovoru pro francouzský časopis Elle.

Herečka pak dodala, že co se stalo mezi ní a Deppem, je jen jejich věc. Ani po 14 letech vztahu nezjistila, co je receptem na štěstí. Když ale člověk potká lásku svého života, je to jasné, přirozené a jednoduché.

Přestože nikoho teď nehledá, má jasnou představu, jak by měl její partner vypadat.

"No, můj typ je samozřejmě kreativní. Kreativní, s ohnivým pohledem a hezkými ústy," dodala zpěvačka a herečka, která nyní střídavě žije ve Francii a v Los Angeles, kde její děti chodí do školy.