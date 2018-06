Vanessa Paradis může dostat od Deppa po rozchodu 3,2 miliardy

"Kdyby byli manželi, pan Depp by své ženě musel dát polovinu všeho, co má, a ještě platit výživné a alimenty. Nicméně protože nejsou manželi, toto neplatí. Jeden z partnerů by musel podat civilní žalobu a soudit se. Vyjednávání u soudu by ale bylo drahé a mohlo se vyšplhat do závratných čísel… proto určitě Depp nabídne velkou částku, na níž se dohodnou," tvrdí rozvodový právník celebrit Robert Nachshin na stránkách deníku The Sun. Ten odhaduje, že to bude polovina majetku, která činí v přepočtu 3,2 miliardy korun.

Johnny si za jeden rok vydělal 50 milionů liber (asi 1,6 miliardy korun) na filmových honorářích, vlastní domy v Paříži, Benátkách, Hollywoodu, Los Angeles, v Provence i anglickém Norfolku. Na Bahamách má soukromý ostrov.

Vanessa Paradis tvrdí, že jsou s Johnnym stále skvělými přáteli a jako přátelé hodlají s láskou vychovávat i společné potomky a dohodnout se na rozdělení majetku. S dětmi se zřejmě odstěhuje ze současného domu. Minulý měsíc si byla prohlédnout nemovitosti v Beverly Hills.

Vanessa Paradis si s realitním agentem prohlédla několik domů v Beverly Hills. Johnny Depp a Vanessa Paradis

Hned po oficiálním potvrzení rozchodu se znásobily spekulace o vztahu Deppa s jeho šestadvacetiletou kolegyní Amber Heardovou. Ta ho pravidelně navštěvuje na natáčení v Novém Mexiku a časopis Globe přinesl informaci, že jí Depp dokonce koupil koně.