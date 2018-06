Vanessa Mae přijela do Prahy se psem, chce mu ukázat Karlův most

„Praha je nádherná. Miluji Karlův most v noci, má to atmosféru,“ říká Vanessa Mae, jež je v Praze už potřetí.

„Já vím, že je to klišé, ale jsem turistka a nejsem tu zase tak často. Miluji, když je tak brzy tma a celá Praha svítí. Mám ráda kostely, ale tentokrát se moc těším na procházku po mostě s mým pejskem. On je se mnou, je to můj parťák,“ prozradila houslistka.

Její pes Max ji doprovází všude. „On se mnou hodně cestuje. Teď se mnou byl v Londýně, kde jsem byla kvůli charitě pro pejsky. Zbožňuji psy. Ale můj pes je hodně rozmazlený,“ říká slavná hudebnice, která se proslavila i jako lyžařka.

Na olympijských hrách v Soči startovala za Thajsko, protože je poloviční Thajka, ale skončila až na 67. místě. Lyžování bere spíš jako koníček.

„Není to jen sport, je to svoboda. Můžete být v horách a v přírodě. Když jste teenager, opravdu to milujete. Teď už jsem starší, bydlím v lyžařském resortu a je to pro mě zábava,“ dodala houslistka.

Zábavou lyžování taky bude muset zůstat, protože ji Mezinárodní lyžařská federace FIS potrestala čtyřletým zákazem startů kvůli zmanipulovaným závodům, díky nimž se na olympiádu kvalifikovala (více čtěte zde).

Vanessa Mae a tenorista José Carreras spolu v Praze v rámci unikátního dvojkoncertu vystoupí vůbec poprvé. Na koncertě nejprve vystoupí v samostatném bloku Vanessa Mae. Následovat bude vystoupení Josého Carrerase s Českým národním symfonickým orchestrem pod taktovkou dirigenta Davida Gimeneze. Speciálním hostem večera bude slavná irská sopranistka Celine Byrne.

Pořádající Central Group garantuje, že akce vynese minimálně jeden milion korun Nadačnímu fondu pro zdraví dětí.