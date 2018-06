Vanessa Mae miluje lososa a sojové mléko

O houslistce a v poslední době i zpěvačce Vanesse Mae je známo, že se jí velmi líbí Praha. Před středečním koncertem v holešovické Paegas Aréně se však Vanessa nevydala do pražských ulic či butiků, ale tvrdě trénovala - objednala si v Praze tělocvičnu, kde pilovala kondičku, a poté cvičila na housle v hotelu Marriot. Ani to ještě nebyl konec její přípravě - po obědě se vydala do Arény, kde absolvovala náročnou dvouhodinovou zvukovou zkoušku.

Prošla dokonce i všechna zákoutí haly, aby věděla, jak zvuk v různých místech zní. Neobvykle pečlivá příprava zřejmě souvisela nejen s Vanessiným perfekcionismem, ale i s faktem, že tentokrát vystoupila s tělesem, které doplnila smyčcová sekce symfonického orchestru v Karlových Varech.

Výsledek předčil očekávání. Na party po skončení koncertu to Vanesse sdělil například i český ministr kultury Pavel Dostál, který umělkyni dvorně políbil ruku. Patrně však nešlo o začátek hlubšího vztahu mezi politikem a světoznámou sólistkou. Dostála totiž doprovázela jeho dcera.