Usnadnila to Harrymu a Meghan, míní o princezně Margaret Kirbyová

Kirbyová hraje princeznu Margaret v historickém životopisném seriálu Netflixu nazvaném The Crown. Ten pojednává o životě, vztazích a vládě královny Alžběty II. Právě první řada seriálu končí zrušením zasnoubení princezny Margaret a Petera Townsenda.



„Margaret věděla, že její vztah s rozvedeným mužem nebude královská rodina podporovat. I přesto se ho nechtěla vzdát. Snažila se modernizovat přísný královský protokol přímo zevnitř, aby to ulehčila dalším generacím. Což se také povedlo. Usnadnila to Meghan a princi Harrymu,“ řekla Kirbyová v rozhovoru pro magazín Marie Claire.

Princezna Margaret se s kapitánem Peterem Townsendem, hrdinou bitvy o Anglii a příslušníkem RAF seznámila v roce 1953. Třebaže nebyl šlechtického původu, byl přidělen do Buckinghamského paláce a do kruhu královské rodiny.

V té době byl již rozvedený, a proto jeho manželství s princeznou Margaret nebylo možné. Anglikánská církev i královská tradice zakazovaly sňatek s rozvedeným člověkem, což byla ostatně i příčina abdikace Margaretina strýce Eduarda VIII, který se kvůli své lásce, rozvedené Američance Wallis Simpsonové, dobrovolně vzdal trůnu.

Vanessa Kirbyová jako princezna Margaret v seriálu The Crown

Aby se Margaret za kapitána Townsenda mohla provdat, musela by se v souladu s pravidly královského dvora vzdát svých práv k následnictví královského trůnu i svých důchodů, to vše ovšem až po dosažení věku 25 let. Po několika letech vztahu Margaret veřejně oznámila svůj rozchod s Townsendem „kvůli svým povinnostem a závazkům ke své zemi“.



„Slyšela jsem, že se z toho zklamání Margaret nedostala ani dvacet let poté, co se s Petem rozešla. To mě inspirovalo v tom, jak její postavu ztvárnit. Pokud se někdo cítí ukřivděný ještě roky poté kvůli tomu, že se někdo jiný může vdávat i rozvádět, jak chce, jizvy musí být opravdu hluboké,“ myslí si Kirbyová. Herečka za své ztvárnění členky královské rodiny získala filmovou cenu Britské akademie (BAFTA).

Princezna Margaret zemřela v únoru 2002 ve věku 71 let. Poslední roky svého života trávila osaměle v londýnském Kensingtonském paláci.