Vanda Hybnerová plastiky odmítá: Proč ze sebe dělat něco, co nejsem

„Já jsem, myslím, začala být ráda ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že se nebojím stáří. To, co se na člověku podepisuje, ty zkušenosti, to se do tváře vtiskává a je to takový deník, takže proč to měnit. Proč ze sebe dělat něco, co nejsem," říká Hybnerová.

Krása je podle ní odrazem toho, jak se člověk cítí. „Když se člověk cítí fyzicky dobře, tak je šťastný, a když je šťastný, tak je i krásný," myslí si herečka, která se sama i nerada líčí.

„Permanentně se někde musím líčit, převtělovat. Tohle povolání je šílené v tom, že se člověk někdy i třicetkrát za den musí převléknout, takže když mám volno, tak na tyhle věci úplně kašlu," říká Hybnerová, která se ve společnosti ukázala se svou šestnáctiletou dcerou Antonií.

Kromě ní má ještě dvacetiletou dceru Josefínu. S jejich otcem hercem Sašou Rašilovem se Hybnerová na začátku tohoto roku rozešla (více čtěte zde).