Vana je ukryta v posteli

Petr Kříž na palubě svého skutečného plovoucího bytu 1+1. Poopravit televizní anténu na střeše vodního bytu je rozhodně snažší než třeba v paneláku.

Nahoře na břehu je ke zrezlé konstrukci přidrátovaná budka s nápisem POŠTA. Schůdky vedou ke dvěma lodím ukotveným záděmi k sobě. Na jedné je poměrně živo, z komína se kouří a co chvíli někdo přejde po palubě nebo vyhlédne okénkem. Na palubě druhé je hromada šrotu a odpadu, zpřetrhané kabely, starý výčepní pult i s pípou a spousta jiných věcí, které - možná - ještě půjdou použít. Právě na škuneru plném harampádí spočívá láskyplný pohled Petra Kříže: "Tenhle remorkér utopilo česlo v Magdeburku a já ho koupil v osmaosmdesátém za cenu šrotu. To bylo moje první faktické 1+1 na vodě. Veškerý komfort. Je tam i vana!" Druhá loď patří Petrovu kamarádovi. Pořádají se tu country večery a pravidelně se tu scházejí horolezci. Dokud Petr nebude mít opět v pořádku svou loď, má přirozeně na kamarádově palubě azyl.Život na vodě začal pro Petra Kříže ve dvaceti. Náhodou se doslechl, že nějaká slečna zdědila malou loďku i s garáží a neví, co s tím. Obratem loď, vlastně dřevník postavený na hladině, za pět tisíc korun československých koupil. "Byla tam taková šatnička, tak dva a půl krát jeden a půl metru, a tam jsem bydlel." Nejprve trochu vyspravil své nové obydlí a hned se pustil do shánění lodě. "Údajně to měla být loď, kterou dostal prezident Novotný darem z Kanady," odvážně tvrdí nad fotografiemi. Z obrázků se trochu rozpačitě usmívají dva lidé. "To jsou mí rodiče," říká. Ze záběru je patrné, že ani jeho matka, ani otec synův zápal nesdílejí. Po čase přišel skutečný hausbót, tedy domek na člunu. "Náhodou jsem ho objevil v zahrádkářské kolonii. Sloužil jako budka na nářadí. Všechno jsem prodal a koupil ho." Být majitelem lodi je fajn. Být majitelem hausbótu je báječné. Ovšem být majitelem lodi nebo hausbótu, a mít přitom k nejbližší vodní hladině přes tři kilometry, zase tak úžasné není. "Nejdříve jsme ho na lanech museli vytáhnout po stráni. Pak jsem sehnal pořádný trajler, abychom ho dovezli na Slapy." Největší slávu hausbót pana Kříže nadělal v Praze v Modřanech. "Říkal jsem, že bydlím v prasečáku. Ale to byla jenom taková zkratka. Kotvil jsem totiž v Prasečí zátoce. I policajti tam mají lodě.""Na lodi musí pořád někdo být. To není jako byt někde na Vinohradech." Petr Kříž říká, že nehlídanou loď hrozně rychle někdo vykrade a hlavně poničí. Vypočítává své známé a škody, s jakými se na svých plavidlech museli srovnat. Ale to není jediná těžkost. "Když třeba někde řeknu, že bydlím na lodi, hned se na mě všichni dívají jako na blázna. A jakmile se v okolí něco ztratí, tak to určitě udělali lidi z lodi. Mají nás za 'světský' nebo za kočovníky a zloděje od přírody. V Holandsku je to jiné. Tam plujete, zalíbí se vám tenhle kousek břehu, zakotvíte, zajdete na místní správu, zaplatíte něco málo peněz a oni vám přivedou elektriku a vodu a vy si žijete. A je to úplně normální. Tady ne." Ještě před revolucí alespoň ušetřil na nájmu. Teď i svolení, že může kotvit tam, kde jeho remorkér stojí už víc než deset let, přijde na malé jmění. Na jeho poměry. Začínal jako vychovatel na internátu, poté třináct let točil pivo v hospodě a dnes velí několika "koštěmetkám" tramvajové úklidové čety. Chodí jenom na noční směny.Petr Kříž prožil tuto zimu v bytě, už ne na lodi. "Voda si tak trochu vybírá svou daň," omlouvá se. Faktem je, že věčný chlad mu nahlodal klouby a potom taky "mám přítelkyni a ta na lodi... nějak..." Prostě lodě a ženské nešly zrovna nikdy moc dohromady. "Byt jsem se snažil získat už dřív. Dokonce jsem jednou dal úplatek pětatřicet tisíc, ale nic z toho nebylo. Pak jsem dostal od OPBH první byt. Ale stejně jsem bydlel víc na lodi. Byl jsem zvyklý." Na člunu člověk přivykne třeba i krysám. Zatímco stojíme na palubě, tři čtyři metry od nás šmejdí jedna podél břehu. Dobře třicet čísel i s ocasem. Vypasená. Nebojí se. Nemusí se bát. Z lodi jí občas lidé i něco hodí. "Nesmějí se ale dostat na palubu. Strašně špatně se odsud vyhánějí." Za hromadu harampádí na své lodi se Petr Kříž evidentně stydí. Cítí se jako někdo, za kým přišla návštěva, a on měl v předsíni kupku hnoje. "To půjde pryč. Hned teď zjara. Zbavím se nejhorších dluhů, dám loď do pořádku. A kdyby byly ještě nějaké peníze, nahodím motory a objedeme s kamarádem Evropu. Nebo se vydáme do Finska. Tam bych hrozně chtěl." Aby alespoň trochu vylepšil dojem z návštěvy, jde se do podpalubí. Kolem automatické pračky a ledničky přes kormidelnu, po čtyřech schůdkách pozor na hlavu! - do dvou malých ložnic a úzké kuchyňky. Záchod je na zadní palubě. A kde je ta vana? "V posteli přece," odtuší Petr Kříž. Zvedne staré matrace na dřevotřískové desce a odhalí pýchu lodě. Vanu. "Teď od dubna tu zase bydlím."