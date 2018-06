Van Damme přiznal aférku s Kylie Minogue: Podlehne jí každý

Dvojice prožila románek v roce 1994 v Thajsku při natáčení filmu Street Fighter: Poslední boj. Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka je podle belgického herce tak neodolatelná, že jí podlehne každý zdravý muž.

"Ano. Stalo se to. Bylo to v Thajsku, měli jsme poměr. Sladké líbání, nádherné milování. Bylo by nenormální nemít s ní poměr, je tak nádherná a byla tam přede mnou každý den s nádherným úsměvem, simpatico, tak šarmantní, nehrála si na nic jako nějaká velká hvězda. Znal jsem Thajsko velmi dobře, tak jsem jí ukázal své Thajsko. Je to úžasná dáma," řekl pro britský list Guardian Van Damme.

Belgický herec byl pětkrát ženatý. S Marií Rodriguezovou žil v letech 1980-1984. S druhou ženou Cynthií Derderianovou se rozvedl v roce 1986 po rok trvajícím manželství. Se svou třetí manželkou, Gladys Portuguesovou, se kterou se rozvedl a poté znovu oženil, žije od roku 1999. Mezitím se ale ještě oženil s Darcy LaPierovou a žil s ní v letech 1994-1997. Van Damme má tři děti, Kristophera, Biancu a Nicolase.