Válková začne závodit v aerobiku, bojí se třicítky

"Brzy začnu trénovat, abych se dobře připravila na závody. Trénuji dvakrát týdně, takže na třicítku budu dostatečně připravená," libuje si úřadující královna krásy z Třebíče.

"Říká se, že třicítka je pro ženu zlomová, metabolismus začíná fungovat jinak, tak budu ráda, že budu připravená. Do toho budu posilovat, tak se snad strachovat nemusím," směje se Jitka Válková.

S výživou i cvičením jí již téměř rok radí její partner, výživový poradce a trenér Miroslav Cipra, se kterým se poznala během loňského soustředění Českých Miss v zahraničí. To letošní si finalistky užily v Mexiku, kde jim opět radil právě Cipra. V praxi to znamená, že se Jitka musela bez partnera obejít celých deset dní. Denně navíc usínala s myšlenkou, že se kolem něj točí čtrnáct krásných dívek.

Jitka Válková a Mirek Cipra

"Kdo nežárlí, nemiluje," taktně omlouvá svou zamilovanost Jitka. "Lhala bych, kdybych neříkala, že jsem v koutku duše nežárlila, ale náš vztah je postaven na důvěře, takže není co řešit. My jsme si denně psali i volali. Tedy především proto, abych si ověřila, jestli je v pořádku, jestli se mu něco nestalo. Myslím, že některé páry, které spolu nejsou několik měsíců, to mají daleko horší. My jsme nebyli spolu pouhých deset dnů. Ale stýskalo se mi," přiznává Česká Miss.

Pro Jitku Válkovou je vedle modelingu a správné životosprávy hlavním koníčkem zpěv, kterému se intenzivně věnuje s kolegou Josefem Vágnerem. "Chystáme další duet, bude rockovější, chytlavější, myslím, že to bude dobré. Nedokážu posoudit, jestli je lepší modeling, nebo zpěv, ale obě ty profese mě baví. Je ale fakt, že zpěv nad fotomodelingem přeci jen vítězí."

Předseda poroty Peter Nagy

Jitka Válková a Iveta Lutovská

Válková se ve středu stala porotkyní soutěže o nejkrásnější fotoknihu Fotolabu. O vítězích rozhodovaly i missky Iveta Lutovská, Eliška Bučková, dramaturgyně a moderátorka Lenka Hornová či Peter Nagy, který zaujal čestné místo předsedy. Není totiž tajemstvím, že slovenský zpěvák intenzivně fotí.

Vítěznou fotoknihou se nakonec stala Báječná školka Listopad soutěžící Ireny Plechšmídové.