Válková si dala k dvacetinám dárek: duet se zpěvákem skupiny Nazareth

"Dana McCaffertyho oslovil producent a autor písní mého připravovaného cédéčka Kája Mařík spolu se šéfem Bohemian Symphony Orchestra Prague Martinem Šandou. Tato neuvěřitelná věc se stala realitou, z čehož mám obrovskou radost a ani krátce po natočení hitu Love Hurts jsem tomu ještě nechtěla uvěřit," neskrývá nadšení Jitka, pro kterou je zpěv daleko důležitější než přehlídková mola.

Válková oslaví 11. 11. 2011 své dvacáté narozeniny a krásnější dárek si zpívající modelka prý nemohla přát.

"Mám poměrně náročné období. Chodím pravidelně do školy, průběžně se věnuji práci modelky a po večerech pracuji na připravované desce, takže večery a noci trávím ve studiu," řekla Jitka, která v září usedla do školních lavic a příští rok by ráda zvládla maturitu. Při všech povinnostech je její nesmírnou oporou partner Mirek, jenž ji maximálně podporuje.

Jitka Válková a Dan McCafferty

K natočení hitu Love Hurts se jako host s baskytarou připojil i blízký spolupracovník McCaffertyho, německý producent a leader kapely Primal Fear Mat Sinner. Aby byl duet v podání Válkové a McCaffertyho dokonalý, doprovodili je přední čeští muzikanti jako Tomáš Brožek, Roman Voch, Honza Alan, Karel Mařík a také plné obsazení symfonického orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague.

V nejbližší době představí Válková některé ze svých hitů například na benefičním večeru projektu For You Too, jehož výtěžek je určen na vzdělání a výživu dětí v Bangladéši. Jitka svým zpěvem nejen zahájí večerní program, ale spolu s dalšími misskami předvede i modely večerních šatů návrhářek Jaroslavy a Dominiky Sedláčkových.

Jitka Válková

"Byla jsem si šaty už vyzkoušet a jedny se mi líbily natolik, že jsem se s paní Sedláčkovou domluvila a půjčím si je na zpívání. Budu zpívat rockové balady a jednoduchý styl večerních sexy šatů mi k tomu ideálně sedne," upřesnila Miss roku 2010, která se při zkoušce šatů setkala v salónu i se svojí nástupkyní, Českou Miss 2011 Jitkou Nováčkovou.