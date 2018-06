Válková míří na Miss Universe, v Las Vegas zazáří ve zlaté

Jana Berg vytvořila pro českou královnu krásy zlaté večerní šaty z krajky poseté flitry a z hedvábí pošitého rovněž drobnými zlatými korálky. A to vše je odlehčeno "chmýřím" z tisíců přišitých drobných čtverečků ustřižených z hedvábného šifónu. Právě zlatá do Las Vegas proslulého zábavními podniky a hazardními hrami patří. V šatech této barvy také ztělesnila Sharon Stone jednu z hlavních postav ve filmu Kasino.

"Do Las Vegas se moc těším, bude to určitě zážitek na celý život. Přiznávám, že mám z velké světové soutěže tak trochu strach, ale také vím, že to pro mě bude velká zkušenost," řekla Válková, která by se ráda umístila mezi deseti či patnácti nejlepšími dívkami. "Také moc děkuji za pomoc lidem z M Marketing a všem, kdo se podílejí na mých přípravách na Miss Universe, včetně rodiny. A chtěla bych poprosit, ať mi lidé drží na dálku palce," dodala.

Jitka Válková a Jana Berg - šaty symbolizující Královéhradecký kraj

Česká Miss 2010 si s sebou poveze rovněž národní kostým. Ten je součástí unikátního projektu Čtrnáct klenotů v srdci Evropy. Díky němu vznikla kolekce extravagantních modelů, které poprvé představily finalistky České Miss 2010.

Jejich autory jsou studenti vybraných odborných oděvních škol z jednotlivých regionů České republiky pod vedením Jany Berg. Jitčin kostým představující Královéhradecký kraj, který vytvořil tým Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, svými motivy piána symbolizuje nejen tradiční výrobu těchto hudebních nástrojů Petrof, ale také hudbu českých skladatelů, především v Americe oblíbeného Antonína Dvořáka.

Jitka Válková - koktejlové šaty ze tří barev hedvábného šifonu a s krajkovými aplikacemi na živůtku

Navíc sama Válková hudbu přímo miluje a je historicky první zpívající Českou Miss. Součástí její garderoby budou mimo jiné i kratší koktejlové šaty ze tří barev hedvábného šifonu a s krajkovými aplikacemi na živůtku rovněž od Jany Berg. Z Prahy do Las Vegas přes Atlantu poletí Česká Miss 7. srpna. Finále Miss Universe 2010 ji čeká 23. srpna v 18 hodin místního času.