Valentýnské přání staré půl tisicíletí

Přání napsala v roce 1477 Margery Brewsová svému snoubenci a "milovanému Valentýnovi" Johnu Pastonovi. Svěřuje se v něm, že již požádala svou matku, aby se u otce přimluvila za to, aby dostala větší věno."Jestliže mě však miluješ, a já vpravdě věřím, že ano, pak mě kvůli tomu neopustíš," píše Margery v dopise pro případ, že by si otec postavil hlavu. Její city k Johnovi jsou přitom tak silné, že i kdyby neměl ani polovinu jmění, než má nyní, stejně by ho neopustila.