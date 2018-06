Valentýn českých celebrit: večeře, masáže i úplná ignorace

"Neslavím to, protože si myslím, že je prima si dávat dárky třeba během celého roku a ne když je to nadiktované," řekla Diana Kobzanová, která se bojí, že ji partner přesto bude chtít překvapit a přiveze nějaký vtipný dárek z cest, jako třeba hotelová mejdlíčka nebo vidličky z letadla.

Modelka Renata Langmanová se naopak těší, až dá svému příteli dárky, které nakoupila. Ani ona však neplánuje velkolepou oslavu. "Svátek zamilovaných strávíme už zřejmě na horách, v sobotu v noci jsme totiž vyrazili do Itálie. Protože budeme na cestě, nebyl důvod si ten den nějak plánovat. Velká oslava nás tedy nečeká, ale nějaké dárečky si určitě vyměníme. Mám pro přítele třeba trenýrky na spaní, čokolády se srdíčkem nebo vouchery na thajskou masáž. Myslím ale, že by si lidi měli v životě dávat najevo, že se mají rádi nejen na sv.Valentýna," řekla Langmanová.

Mezi ty, kteří Valentýna neslaví patří kromě Kobzanové taky zpěvačky Marie Rottrová a Andrea Kalivodová. Nezájmem o tento svátek se netají ani bývalý televizní reportér, nyní tiskový mluvčí Jan Tuna. "Nesnáším Valentýna a demonstrativně ho ignoruji. Manželce Ladě to naštěstí nevadí, ignoruje ho spolu se mnou. Máme svůj svátek a říkáme mu Ladětín. Slavíme ho den poté, protože právě 15. února má Lada narozeniny," řekla Tuna.

Názor na moderní svátek zamilovaných chce změnit kvůli své mladé partnerce Iloně herec Zdeněk Podhůrský, který dosud dával přednost prvnímu máji. "Asi se budu muset nějak předělat k té generaci současné. Každý důvod k tomu, aby se slavilo je dobrý. Tak proč ne Valentýn," myslí si Podhůrský.

Většina českých celebrit chce se svou drahou polovičkou zajít alespoň na romantickou večeři při svíčkách. Roman Vojtek k ní chce něco přidat. "Vůbec si ale nevím rady s tím, co manželce zase koupit. Zatím jsem v květinářství objednal její oblíbené lilie. Protože dnes přijdu domů až večer po zkoušce muzikálu Baron Prášil, asi si zajdeme na večeři. Jí teď za dva, i když to na ní není vůbec vidět, až na to bříško je pořád stejná," řekl Vojtek.

Večeře čeká i Andreu Verešovou, která si dopřeje navíc příjemnou masáž. "Jsem s manželem a dětmi na horách ve Špindlerově Mlýně, svátek zamilovaných strávíme lyžováním. S manželem máme rádi večeře při svíčkách a masáže nebo koupele ve vířivých vanách, což je po únavě z lyžování velice příjemné. Myslím, že si dopřejeme něco z toho. A hlavně budeme trávit čas všichni společně, to je pro nás největší odměna a dárek," řekla Verešová.

Sabina Laurinová oslaví tento den s dcerou. "Sv. Valentýn patří hlavně naší Váje, má v ten den totiž svátek. Má oslavy ráda, takže budeme všichni pohromadě a jak znám dědečka, vezme ji někam do divadla. Dělá to tak pravidelně už nějaký čas," řekla Laurinová.

Ať už je svátek sv. Valentýna hoden slavení nebo ne, všichni se shodují na tom, že by si partneři měli projevovat lásku celoročně, jako to dělá partner moderátorky Kateřiny Kristelové. "Svátek mám s Martinem skoro pořád, je velmi pozorný a neuvěřitelně mě rozmazluje. Zvlášť teď, kdy jsem těhotná," prozradila Kristelová.