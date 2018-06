Valentová se stěhuje do nového

Naposledy se stěhovala před necelými sedmi měsíci. „V rodině se nám zkomplikovala bytová situace a maminka se musela přistěhovat k nám. V bytě 1+1 jsme bydleli asi čtyři měsíce ve čtyřech. Samozřejmě jsme sháněli byt, až se nám to konečně podařilo. Než se zrekonstruoval, šli jsme do provizoria na sídliště. Teď se odtud konečně stěhujeme do svého,“ vysvětluje máma roční dcery Rozárky a manželka moderátora novácké Sedmičky Martina Veselovského.

Byt 3+1 ve staré zástavbě na rozhraní pražských Vinohrad a Žižkova prý splňuje její představy o bydlení. Jeho úpravy si sami navrhovali. „Máme raději malebnější interiéry než ty dokonalé a vyhlazené. Tady se nám zatím líbí, i když jsou třeba na podlaze staré rozpraskané parkety a narážíme i na spoustu nepraktických věcí, se kterými už se bohužel nedá nic dělat. Praktické věci vymýšlet moc neumím. Pyšná jsem ale na dlažbu v hale, která bude sloužit jako jídelna. Je ve tvaru šachovnice v kombinaci zelené a žluté barvy a vymyslela jsem ji já,“ říká Valentová.

Spokojená je i s balkonem, který si vždycky přála. „Myslím si, že by jím mnoho lidí pohrdlo. Mně ale úplně stačí, že se tam vejdou dvě křesla a večer se tam dá posedět. Výhled do dvora se dvěma stromy odpovídá i té malebnosti, kterou máme rádi.“ S balením si moderátorka velké starosti nedělá. Spousta věcí totiž podle jejích slov zůstala zabalena v krabicích z předchozího stěhování. „Tři čtvrtiny věcí jsme vůbec nevybalili a u toho zůstane i dalších pár měsíců, protože ještě nemáme skříně. Ale to už se nějak vydrží,“ doufá Monika Valentová a prozrazuje, jak bude vypadat její první večer v novém bytě. „Objednáme si pizzu, dvě lahve vína a pořádně to oslavíme.“