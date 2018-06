Valentová: Do Snídaně se mi nechtělo

Další novou moderátorskou dvojici bude tvořit rosnička Micheela Dolinová a Michal Jagelka. - více zde

Valentová už absolvovala první hodinu vysílání Snídaně takzvaně do zdi. "Zkusmo jsme odvysílali kus středečního scénáře a pak to společně s dramaturgem a režisérem hodnotili a hledali chyby."

Svého nového kolegu Pavla Kučeru Monika před konkurzem neznala, takže se to snaží rychle napravit. "Už jsme kvůli tomu dokonce byli na snídani s malým 's', kde jsme se nenervovali před kamerou, nýbrž jedli sendvič a pili kafe," říká Valentová, která začínala na Premiéře moderovat filmový magazín Kinorevue. Poté moderovala na Primě Saunu a Prima jízdu.

"S přímým přenosem nemám problém, naopak se na něj docela těším. Dává mi to potřebnou energii, kterou budu coby velký spáč po ránu potřebovat," směje se Valentová, která by se měla na obrazovce televize Nova objevit koncem srpna.

Sní o filmovém magazínu

Nad nabídkou Novy Monika Valentová nejdřív váhala. "Ze začátku se mi do toho moc nechtělo. Měla jsem pocit, že něco podobného mám už za sebou. Pak jsem si uvědomila, že se i tady můžu leccos naučit. Myslím si, že jako odrazový můstek po porodu a roce stráveném doma je to fajn."

Valentová se bude v péči o dceru Rozárku střídat se svým manželem Martinem Veselovským, který je na Nově moderátorem pořadu Sedmička.

"V ranním vysílání nás bude pět dvojic, takže by na mě měl připadnout jen jeden den v týdnu. Neumíme si totiž představit, že bychom dali Rozárku od roku do jeslí. Dítě jsme chtěli proto, abychom s ním mohli být, a ne proto, aby nám ho vychovávaly cizí tety," říká Valentová, která by se nejraději vrátila k moderování filmového magazínu.

"Paradoxně jsem s tím začínala a dnes vím, že to byl pořad mého srdce. Před porodem jsem pracovala v časopise Cinema a doufám, že se k psaní vrátím alespoň jako externista."