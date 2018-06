Valentina Velíšková rozesmála elitu

FOTOGRAFIE ZDE

VIDEO ZDE

Podobně jako loni sezvala redakce umělce, politiky i vědce, pro které byl uplynulý rok nějak výjimečný. Rozvíjí se tak zajímavá tradice.



Fotograf Herbert Slavík se ve dvoraně pražského Rudolfina zrovna chystal pořídit snímek důstojně oblečených, pečlivě porovnaných a napřímených postav význačných Čechů. V ten okamžik se dobře naladěná Valentina s legračním broukáním roztančila. Občas ji zradil zatím nepříliš pevný krok a postavička se poroučela na zem. Přitahovala na sebe pohledy všech těch celebrit. Ona mezi nimi byla hlavní hvězdou.



Improvizovanému vystoupení drobného děvčátka se smál i režisér Filip Renč, obě české Miss, bývalý ministr zahraničí Jaroslav Šedivý i premiérova manželka Zuzana Paroubková. Snad jedině Iva Velíšková, maminka malé Valentiny, se netvářila šťastně. Na akci by ve skutečnosti nejradši nebyla. Zastupovala na ní svého manžela, jenž byl v září zavražděn, když se v Praze na Karlově náměstí zastal napadené ženy. Prezident Václav Klaus mu pak 28. října in memoriam udělil státní vyznamenání.



Režisér Renč se v Rudolfinu potkal s Markem Vašutem, který se blýsknul v hlavní roli jeho filmu Román pro ženy, největšího domácího trháku roku 2005. Švihák Vašut po odložení svršků dlouho kontroloval své vzezření před zrcadlem. Profesorka Říhová, která proslula skvělými pokroky při léčbě rakoviny, se pořadatelům dojemně omlouvala za svou pohodlnou obuv, neboť do zasněžených pražských ulic nemohla vyrazit v nějakých vznešených botkách.



Na následném rautu si Bartoška živě vykládal s moderátorem Markem Ebenem i kolegou Borisem Rösnerem. Ministr kultury Jandák vypadal neustále zaneprázdněně. Přikráčel v doprovodu své asistentky a co chvíli bral do ruky svůj mobil, až ho herečtí známí při samotném focení museli okřikovat: "No teď snad telefonovat nebudeš?!"

Kdo všechno přijal pozvání? A jak vypadá výsledná fotografie? To uvidíte v sobotním vydání MF DNES, v příloze Víkend.