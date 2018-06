Valenta: Snad budu spravedlivý otec

Elen Valentová-Černá

Lyžařský akrobat Aleš Valenta se připravuje na on-line rozhovor po internetu v redakci iDNES Lyžařský akrobat Aleš Valenta usedá k počítači, aby po internetu odpovídal na otázky čtenářů Lyžařský akrobat Aleš Valenta se usmívá nad otázkou, kterou dostal při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES Lyžařský akrobat Aleš Valenta pózuje se zlatou olympijskou medailí a s přítelkyní Jitkou Kateřina Neumannová zvítězila ve veřejném hlasování, Aleše Valentu zvolili Králem bílé stopy odborníci Olympijský vítěz Aleš Valenta se svojí přítelkyní, která ho přišla povzbudit na závod do Štítů. Aleš Valenta s moderátorku Elen Černou. Aleš Valenta sleduje při exhibici na Václvském náměstí své soupeře. Aleš Valenta nad krkonšskými kopci při závodech ve Špindlerově Mlýně. Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek právě dává Aleši Valentovi Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského. Aleš a Elen Valentovi A BYLA SLAVNÁ SVATBA. Lyžařský akrobat a olympijský vítěz ze Salt Lake City Aleš Valenta se 31. května na zahradě dobříšského zámku oženil s televizní moderátorkou Elen Černou. Olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta se s televizní moderátorkou Elen Černou oženil 31. května 2003 na zámku v Dobříši.

Aleš Valenta se narodil 6. února 1973 a vyučil se strojním mechanikem se zaměřením na ocelové konstrukce.Sportovní kariéru začínal jako gymnasta, pak skákal o tyči a v šestnácti ho kamarád přivedl k akrobatickému lyžování.Loni v únoru skočil jako první člověk na světě trojité salto s pěti vruty a bylo z toho olympijské zlato. Tou dobou žil ještě s fyzioterapeutkou Jitkou Přikrylovou.Má krásné oči, je milá, vstřícná, pracovitá, samostatná, chce se pořád zlepšovat.Přesně 26. března 2002. Byl jsem v pořadu Prima jízda hostem Aktualit, které Elen moderovala.Nic, co by stálo za zmínku.Kurz sebeovládání s Jackem Nicholsonem.Někdy při tenise, jindy u vína sElen nebo prostě spánkem.Kromě akrobatického lyžování hlavně tenis a windsurfing.Bohužel žádnou knížku.Doma na poličce.Elen byla neskutečně samostatná. Pořád jsem se ptal, co můžu udělat, a ona skoro nic nechtěla.Ptáte se moc brzo, ale snad spravedlivý a trpělivý. Strašně se na to těším.Super. Když jsem doma z tréninku, nemůžu se ho nabažit. Často spí, jí každé tři hodiny a pouští duchy. A samozřejmě je to nejkrásnější dítě na světě.Krásný úsměv, velký pláč, říhnutí, mávnutí...Narodila se 5. 5. 1974, studovala psychoterapii v Česku a psychologii ve Spojených státech. Pracovala jako modelka, měla vlastní pořad na TV 3 a od ledna roku 2002 moderuje Aktuality v Prima jízdě - tam také měsíc po olympiádě v Salt Lake City poznala Aleše. Letos si ho poslední květnový den na zámku v Dobříši vzala a koncem července porodila syna Denise.Před rokem a půl jsem o něm nevěděla nic, teď už se docela dobře orientuji i v názvech skoků.Asi jako každý Čech. Potěšilo mě, že se někomu z našich takhle úžasně zadařilo.Průměrně, ale možná se to zlepší, mám přece dobrého učitele (smích).Samozřejmě mu přeju, aby byl úspěšný, ale upřímně: víc si oddechnu, když doskočí a nic se mu nestane.Nejčastěji po mně chce špagety s mušlemi. Jinak není moc náročný: těstoviny, čína... Za to jsem mu vděčná (smích).Má ten dar, že mě rozesměje alespoň jednou denně. Takže když vám řeknu, čím mě rozesmál včera, v době vydání už to nebude aktuální.Ze začátku mi vadil ten neustálý zájem o jeho soukromí, ale teď už to neřeším. Pro mě je důležité, že mi vyhovuje jako partner.Oba. Jeden večer jsme vzali kalendář a každý zakroužkoval jména, která se mu líbila. Na Denisovi jsme se shodli.Opravdu moc, počínaje jeho přítomností u porodu, konče staráním se o Denise.