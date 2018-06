Valenta si udobřoval manželku

Přítomnost známých manželů na předvánočním večírku módní návrhářky Beaty Rajské v kavárně Platýz spojeném s křtem jejího stolního kalendáře Reflektory dnů, byla opodstatněná. Nejen, že Rajská moderátorce navrhla několikery šaty, byla ale také autorkou jejích nejdůležitějších šatů v životě - svatebních.

Elen křest kalendáře moderovala, Aleš spolu s odborníkem na etiketu Ladislavem Špačkem ho pokřtil čerstvě vyrobeným speciálním šampaňským, které nese název Beata Rajská sekt Bubbles podle jedné z "bublinkových" kolekcí Rajské pro rok 2008.

Mezi hosty, především modelkami, byli například Olga Menzelová, Veronika Freimanová, Liběna Hlinková, nebo Miroslav Donutil. Křest byl spojen i s oslavou sedmnáctin Libora Rajského, syna známé návrhářky.

Nápad na kalendář, který zachycuje zákulisí listopadové přehlídky módní návrhářky, vznikl v době, kdy neprožívala zrovna šťastné období.

"Měla jsem divné období. Zjistila jsem ale, že je to tím, že černotu nosím na duši, že se zbytečně kárám a kritizuji a že je důležité, aby člověk sám sebe bral takového, jaký je. Když věří sám sobě a má světýlko v duši, je všechno jednodušší. Je potřeba obrazně řečeno rozsvítit to světlo v duši, zabrat vší silou a říct si: jsem dobrý, dokážu to," míní Rajská.

Jestli Aleš Valenta dokáže v sobotu vyhrát, to ovšem neví ani on sám, ani Beata Rajská. "Je to silná sestava, Táňa Vilhelmová i on jsou úžasní. Oba to navíc dělají srdcem a je to na nich vidět," dodává Rajská. Výsledku se ale nedočká, odjíždí totiž strávit Vánoce do Dubaje.