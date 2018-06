Valenta: Jsem profesionální lenoch

Na dveře svého olympijského pokoje si Aleš Valenta pověsil cedulku s nápisem Profesionální lenoch. Cítím se tak," prohlásil. Pár dnů nato získal olympijské zlato mezi lyžařskými akrobaty. Je skvělým sportovcem a nově i miláčkem národa. Ale jaký je člověk?Aleš Valenta se stal symbolem. I sportovní laici najednou vědí, co je to salto, co vrut a že právě jejich krajan jako jediný na světě umí do čtrnáctimetrové výšky poskládat v počtu tři a pět. Po Jiřím Raškovi, Ondreji Nepelovi a hokejovém týmu z Nagana je devětadvacetiletý akrobat teprve čtvrtým domácím sportovcem, který má zlato ze zimních olympijských her. Jeho trenér a kamarád Pavel Landa na to říká: Velké medaile se nadělují dobrým lidem."Valentovi je asi souzeno, aby byl oblíben. Je fešák, nemluví naučené fráze a není bručoun. Viděli jste ho už někdy zamračeného? Jako by se každou minutu držel amerického pravidla keep smiling", tedy bez přestání držet úsměv. Ale všechno neberu s nadhledem a pozitivně jako Američané. Jsem zkrátka pohodář, který se občas rozčilí," tvrdí. Vadí mi lidská hloupost: když člověk něco řekne a nepromyslí následky." Často působí jako z příručky na vybrané chování. Kdyby ho na ulici potkalo tisíc lidí a každý zvlášť mu chtěl potřást rukou a blahopřát ke zlatu, vždy přijme a vždy poděkuje. I když je v časové tísni, neodmítne žádost o rozhovor. Den po svém olympijském vítězství, kdy kvůli oslavám ještě nespal ani minutu, dokolečka a s rozzářenou tváří vyprávěl o svých pocitech. Jsem rád, když z mé práce mají radost i jiní. A třeba i na malou chvíli," říká. Každý člověk má v sobě něco, co chce dávat dál. Nemůžete všechno dělat jen pro sebe. Z toho byste neměli radost." Chytrá slova, a Valenta jich má v zásobě spousty. Poslyšte například jeho životní motto: Nač bych chodil vyšlapanou cestou, když si můžu svoji vyšlapat sám." Je to jeho image, nechce si ji poškodit. Je daleko větším profesionálem než dřív, ví, že může hodně získat. A nejvíc teď, pár dnů po olympijském zlatu. Akrobatičtí lyžaři jsou skoro všichni takoví: free", mají volné myšlenky, bláznivé nápady, originální život. Takovou společnost v jiném sportu nenajdete. Nezávidí si a sport pro ně není vším. Jejich názory proto ne každému sedí. Olympiádu beru jen jako jeden závod," opakoval často právě Aleš Valenta. Jen co doskočil pro zlatou medaili, řekl: Mám z toho dobrý pocit. A medaile? Je hezká, ale hlavní je ten pocit."Novodobý český hrdina pochází Šumperka, ani ne třicetitisícového města na severní Moravě. Mluví o něm jako o domovu, ale ne jako o místě, kde musí za každou cenu žít. Zemřu jako Čech, ale to neznamená, že musím v Česku žít. Třeba někde najdu lepší podmínky." Půl roku bývá Valenta na cestách, trénuje ve Švýcarsku, má byt i v Praze, a kdyby si mohl vybrat, zařídí si zimní sídlo na Panenských ostrovech v Karibiku. Vždycky bych se v zimě sbalil a na měsíc odjel za sluníčkem. Občas mě baví jen tak se povalovat." Proto ten profesionální lenoch na olympijské vizitce. Jsem opravdu líný, nerad brzy vstávám, miluju čokoládu, rád se flákám. A když nemusím, nepomáhám," přizná. Je však zapálený do svých nápadů. Před čtyřmi lety se rozhodl, že v Česku vybuduje vlastní můstky pro sebe i budoucí akrobaty. Možná tím dohromady strávil víc času než s nácvikem unikátního pětivrutového skoku. Obíhal úřady, sháněl podklady, pozemkové plány, souhlasy sousedů, zařizoval bankovní úvěry. Kvůli sporům o pozemky však nemohl začít stavět v rodném Šumperku. Vyhlédl si nedaleké Štíty. Do areálu investoval několik milionů a je přesvědčen, že na sebe vydělá. V květnu ho chce velkolepě otevřít. Kdybych nevěřil, že to bude vynášet, nešel bych do toho. Takový areál u nás chyběl."Valentův život naplňují další nezvyklosti. Chvíli poslouchá klasickou hudbu od Mozarta a pak zas říznou muziku kapely Limp Bizkit. Když se ho zeptáte na hrdiny z dětství, bez rozmýšlení jmenuje Gagarina a Všeználka. Některé děti milují golfistu Tigera Woodse, jiné třeba Batmana. Já takové oblíbence neměl, ale často jsem četl o Gagarinovi," zdůvodní to se svérázným dovětkem: Gagarin měl u nás skvělou reklamu, každý ho znal." Jinak má spíš sportovní koníčky. Miluje windsurfing, jeho snem je udělat i na mořských vlnách tři salta. Výborný je i v tenise. Má skvělé podání," říká trenér Landa, se kterým Valenta nejčastěji hraje. Porazil jsem ho jen dvakrát: když neměl svou raketu a když já chytil skvělou fazonu. Takže vzájemná bilance je tak dvě ku stu." Vztah Valenty s Landou je vzácným příkladem kamarádství i vzájemné důvěry. Když je akrobat ve vzduchu, musí se naplno spolehnout na rady svého trenéra, jak rád říká: svého Trenéra roku. Máme stejné názory. Už několik let spolu bydlíme na pokoji a nikdy jsme si nelezli na nervy," říká Landa.Hned po olympijském vítězství Valenta pronesl: Jestli se změním, dejte mi facku." Byla to odvážná slova, ale vypadá to, že on žádnou facku opravdu nedostane. Alespoň to říkají jeho nejbližší. Kdo Aleše zná, dobře ví, že zůstane pořád stejný. Bude navždy člověkem, za kterého bych dal ruku do ohně," povídá Landa. Myslí přitom na Valentu - člověka se všemi jeho vlastnostmi. Ten sám prohlašuje: Snad se nezměním v blba, který začne opovrhovat svými kamarády. Doufám, že mi odpustí, když na ně teď nebudu mít tolik času. Ale můj život jako celek se opravdu pohnul." Vyprávět by mohl Rudolf Kraj, stříbrný boxer z olympijských her v Sydney 2000. Také on po senzačním úspěchu začal natáčet desítky rozhovorů, zvali ho do televizních show a fotografovali do renomovaných magazínů. Stal se sice mediální hvězdou, ale ve sportu už nezažil pořádný výsledek. Budu teď muset dělat víc jiných věcí než sport," uvědomuje si Valenta. A vlastně nebudu muset. Jsem natolik silný, že až toho bude nad hlavu, řeknu, že končím." Za čtyři roky možná bude muset přemýšlet stejně. Příští olympijské hry pořádá Turín, a tam se český akrobat možná rozloučí s kariérou. Tedy pokud mě skákání do té doby nepřestane bavit," říká.