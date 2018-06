Valenta a Černá čekají druhé dítě

„Ani jsem nečekal, že ho před novináři tak dlouho utajíme,“ řekl včera Valenta.

Společenské akce však navštěvovali poslední dobou málokdy. „Nebyl čas,“ tvrdil lyžařský akrobat. Se zpožděním stihli alespoň svatební cestu na Krétu.

Syn Denis, kterému je teď devět měsíců, se brzy dočká sourozence. „Na ultrazvuku nám to sice nedokázali říct stoprocentně, ale asi budeme mít holčičku.“

Dokonce už pro ni vybrali jméno. „Ne, neřeknu ho,“ bránil se Valenta. „Renata to nebude,“ usmál se na svoji manažerku Renatu Balašovou.

Druhé dítě s manželkou neplánovali. „Jsme akční pár. Když mi o něm Elen řekla, překvapila mě, ale nešokovala,“ vyprávěl spokojený otec.

Jejich Denisovi vyrostl první dětský zoubek. Snaží se vstát a balancuje na nohách, má spoustu energie. „Právě se nachází ve stadiu roz,“ říká Valenta.

Roz? Co to znamená? „Rozbíjí a rozkládá, co může.“ V oblibě má i malé činky, se kterými cvičí máma Elen. Od známých dostal dokonce dětské lyže, jen do nich zatím nedorostl.

Půjde v tátových sportovních stopách? „Systematicky na tom pracuju. Vyhazuju ho do vzduchu a točím s ním. Líbí se mu to,“ vypráví olympijský šampion.

Valenta si libuje, že z Denise roste spíš podnikavý než počítačový typ. „I když... Třeba se pletu. Jakmile Denis vidí mobil, snaží se ho sníst.“

V budoucnu ho pošle i do školky. „Proč by do ní nechodil? Zkusíme pro něj najít takovou, kde se něco speciálního naučí. Třeba jazyky.“

Až se Valentovým narodí druhý potomek, přestěhují se zároveň z panelákového bytu 3+1 do domku na periferii. Děti budou od sebe jen rok. „Mohou si snáz hrát. A Denis malého všechno naučí,“ těší se akrobat. Jen s hlídáním to bude složité. Ale to je už teď.

„Ne, na hokej s Německem nepůjdeme,“ odmítá Valenta, když mu manažerka Balašová nabízí vstupenky. „Je to moc narychlo, nestihneme domluvit pro malého hlídání.“