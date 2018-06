Válečné hry jako další štace reality show

Koncem léta pak zase sledovaly kamery CBS počínání skupiny lidí uzavřených v domě. Pořad dostal příznačný orwellovský název "Big Brother" (Velký bratr).

Ačkoli Combat Missions má vysílat americká televizní stanice USA Network až od září, už nyní vyvolal chystaný program značný ohlas i kontroverzní reakce. Tracy-Paul Warrington, důstojník speciálních jednotek ve výslužbě, dokonce zahájil kampaň s cílem zastavit produkci show.

"Jsem krajně znepokojený tím, jaký obrázek se má v programu objevit: glorifikování vojenských dovedností v národní televizní stanici," říká Warrington, který v současnosti pracuje jako softwarový odborník v Kalifornii. "(Vojáci) nejsou ani estrádní komici, ani gladiátoři," dodává rozhořčeně.

Produkce show už udělala změny v koncepci pořadu, aby uklidnila protesty - původně se mluvilo o tom, že se programu zúčastní vojáci a policisté v aktivní službě spolu s příslušníky speciálních jednotek. Ovšem vzápětí řada amerických vojenských složek zakázala svým příslušníkům usilovat o svých patnáct minut slávy a podle produkce se proto budou Combat Missions účastnit šestičlenné týmy složené pouze z bývalých příslušníků ozbrojených

sil, včetně například "zelených baretů".

Ta skupina, která si nejlépe povede v řeži, které produkce eufemisticky říká "mise", získá určitou část celkové odměny, která se pohybuje kolem půl milionu dolarů. Producenti zatím nezveřejnili ani přesnou částku celkové výhry, ani pravidla, podle kterých by měla být rozdělována. Účastníci programu budou žít na tajné vojenské základně a odsud provádět takové vojenské operace, jako je útok ze zálohy či záchrana rukojmích a válečných zajatců, které mají prověřit fyzické schopnosti soutěžících, jejich sebekázeň i strategické dovednosti.

Ovšem podle Warringtona by show v této podobě mohla být poměrně zavádějící a vytvořit v očích veřejnosti nesprávný obrázek toho, co speciální jednotky ve skutečnosti dělají, nemluvě o tom, že některé druhy taktiky a dovedností by bylo lepší držet pod pokličkou. Příslušníci ozbrojených sil podepisují při vstupu do služby dohodu, v níž se zavazují pomlčet o používaných metodách a taktice. Takže ti, kdo se Combat Missions zúčastní, tento slib poruší, dodává Warrington.

Znepokojení nad možným prozrazením technik a taktických postupů vyjádřilo velení amerických speciálních jednotek, ovšem zatím zvolilo vyčkávací taktiku a čeká s případnou kritikou, až uvidí, oč vlastně jde. "Zatím jsme ten program neviděli, tak proti němu nemůžeme protestovat," říká Bill Darley, důstojník pro styk s veřejností velení speciálních jednotek.



"Požádali jsme naše příslušníky, aby se toho programu neúčastnili, ale zatím o něm nic moc nevíme." "Počkáme a uvidíme," dodává. "Nemůžeme to dopředu kritizovat. Ale už teď máme dojem, že vojenská služba a její rizika by se neměly zlehčovat. Ti chlapi, kteří se dají do armády, se tam nejdou předvádět. Pro ně to není hra."