Valašský král Bolek Polívka zřídí dvorní mlčku

Současně Polívka rozvíjí další strategii: "Až v Bruselu ovládneme důležité pozice, budeme určovat my, kdo do Evropy patří a kdo ne. Či kdo má "vyspělou" a kdo "méně rozvinutou" demokracii."

Bližší vysvětlení podal královský tajemník, komoří, kočí a v neposlední řadě i Bolkův kamarád Tomáš Matulík : "Navštívili jsme několik panovnických dvorů po celé Evropě - je to tam všude takové moc rozkastované. Na Bolkově dvoře to běží úplně jinak. Dovedl by si někdo představit pobočníky a jiné dvořany nizozemského, dánského anebo španělského krále, jak jsou Jejich Veličenstvům rovnocennými kumpány?"

Zavést do Evropy nové způsoby chce valašský král i v jiných ohledech: "Chystám ve svém království úřad dvorní mlčky," říká. Má jít vždy o nejnovější Miss České republiky, a tak by se mohlo na první pohled zdát, že titul vyjadřuje očekávání krásy natolik výmluvné, že už nebude žádných slov zapotřebí.

"Je to úplně jinak - mlčet budu já a mlčka bude mluvit za mne," uvádí věci na pravou míru monarcha. "Jako její titul, bude přesně obráceně i všechno, co pronese," vysvětluje dále. "Když si budu přát, aby všichni už konečně vypadli, začne mlčka všechny ujišťovat, jak mě mrzí, že se příjemný večírek chýlí ke konci. Její výroky budou srozumitelné pro každého, kdo bude schopen postavit si je zpátky na nohy - na rozdíl od obvyklých diplomatických polopravd a pololží, u kterých to není možné. Nikdo u nich totiž nerozezná, která půlka je pravda a která lež," uzavírá valašský král.