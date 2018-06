Valaši mají svůj vlastní slovník

"Pořádali jsme různé soutěže, jejichž součástí byly i kvízy, zda lidé znají významy málo používaných valašských slov. Všechny jsem je uschoval, a když jsem ke své sbírce začal přidávat další z pohádek a pověstí Valašska, měl jsem najednou na stole stovky hesel. Udělat slovník pak bylo otázkou několika týdnů," říká ředitel Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí Josef Fabián.

Listování Slovníkem nespisovného jazyka valaského překvapí i čtenáře, kteří se považují za velmi dobré znalce valašského nářečí. Slovník totiž obsahuje výrazy, jejichž význam drtivá většina lidí nezná, nechybí v něm ani výrazy už nepoužívané.

"Tato práce vznikala spíše jako recese, výsledkem je ovšem cenná kniha. Jsou v ní vysvětleny významy slov, která by patrně rychle zanikla. A to by byla velká škoda," zhodnotil slovník historik Josef Demel.

I pamětníci měli problémy

Stránky Slovníku nespisovného jazyka valaského čtenáře nejen poučí o významech valašských slov, řada z nich čtenáře, turisty i poutníky určitě pobaví. O tom, že ambicí autora slovníku Josefa Fabiána nebyla vědecká analýza valašského nářečí, svědčí i předmluva. V ní Fabián pod pseudonymem smyšleného předsedy Valaské královské akadémyje Jóži Rómo Krhovského vysvětluje důvody, které jej vedly k napsání slovníku.

"Gdyž negdo napše nejakú knížku, napše si ju takjak chce a napše do ňéj vysvětlivky, aby temu rozuměli aj v iných dědinách a třebas až za hranicama. A tož ňa napadlo zezbírat ty vysvětlivky po všeckých knížkách, keré sem našél, a dať ich do knížky jednéj, aby už nigdo nemusél tak dlúho hledať v tolkéj literatúře," uvádí předmluva.

Slovník obsahuje téměř pět tisíc různých nespisovných hesel. Kromě dodnes používaných a na Valašsku dobře známých slov Fabián vysvětluje významy i málo známých výrazů. "I starší lidé, kteří pamatují leccos, by s mnoha slovíčky měli problémy. I já jsem některá hesla viděla poprvé až ve slovníku," přiznala kronikářka ve Velkých Karlovicích Helena Mičkalová.