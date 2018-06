Kilmer se brání výroku Douglase: Nemám rakovinu, cítím se skvěle

12:10 , aktualizováno 12:10

Herec Val Kilmer (56) popřel, že by měl rakovinu. S tímto tvrzením přišel před pár dny Michael Douglas (77), který sdělil, že Kilmer trpí stejným druhem rakoviny jako před časem on. To ale prý není pravda a podle slov Kilmera měl jen Douglas od někoho špatné informace. Osobně spolu prý nemluvili dva roky.