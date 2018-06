Vágnerův kameraman bojoval tři dny o život

Při filmování skočil Středa kvůli zachycení neopakovatelných záběrů s kamerou do vody. Najednou ucítil, že na něco v řece šlápl a vzápětí ho zezadu do lýtka kousl vodní had.

Během půl hodiny bylo zle. Malátnost, horečka, zimnice, ale hlavně těžké žaludeční problémy. Podle vyjádření odborníka vedoucího oddělení plazů zoologické zahrady v Praze Petra Velenského, který podle popisu místa určil, že šlo o ploskolebce vodního, je po uštknutí bez podání protijedu pouze padesátiprocentní šance na přežití.

Boj trval tři dny

Kameraman bojoval tři dny o život sám bez odborné pomoci, nemocnice totiž v širokém dalekém okolí nebyla žádná. Nakonec přežil díky svému silnému organismu. Teprve potom se mohl Jakub Vágner pořádně radovat z úlovku, který pustil ostatně jako pokaždé zpátky do vody.

Teď už jsou oba odvážlivci zpátky v bezpečí svých domovů. I tentokrát přivezli z Texasu spousty hodin filmového materiálu, který brzy vyjde na novém DVD s názvem "S Jakubem na rybách – Texas".