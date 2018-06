Vágner z Ordinace si narazil žebra, premiéru ale odehrál

Kickboxu se začal věnovat před čtvrt rokem a vděčí mu i za skvělou fyzičku. Díky ní také zvládl náročnou premiéru hry Tančírna v Divadle Radka Brzobohatého. Téměř v ní nesleze z jeviště, navíc se nejméně desetkrát převléká. Ve světově proslulé divadelní hře se totiž píše historie našeho národa a každá doba si vyžaduje i svůj autentický kostým. Právě se sháněním kostýmů byl asi největší problém.

"Tři čtvrtě kostýmů vytáhla ze svých zásob Hana Gregorová, kolegyně taky přinesly, co měly doma. Něco se koupilo, přešilo, ušilo, uniformy se půjčily z Karlína. No a tak se sešly mrkváče, legíny, barety nebo barevná vekslácká kombinéza, kterou si obléká Honza Révai. V zákulisí muselo všechno šlapat, celé to jede na muziku, a jakmile by došlo ke zpoždění, rozpadlo by se nám to jako balíček z karet. Naštěstí všechno klapalo," líčí Vágner.

Největší problém ze všech převleků mu dělala vypasovaná nacistická uniforma, do které byl jednak kumšt obléknout zpocené tělo a pak měl trochu výčitky kvůli svým předkům. "Děda byl partyzán někde v odboji, praděda taky a otec byl u vojáků a já si na sebe obleču nacistickou uniformu. To je ale herectví," povzdechl si s úsměvem.

Z dob minulých ho nejvíc oslovila doba veksláků. Vzpomněl si i na mrkváče, céčka nebo žvýkačky Pedro. Kolegům na premiéru chtěl původně jako zlomvázky přinést socialistické zpěvníky, ale měli jich prý jen pět, a tak přinesl dnes už nedostatkové antiperle v kulatých zelených krabičkách. "Sehnat pětadvacet zlomvázek je docela problém a já měl náhodou štěstí na tyhle antiperle, které už se taky málokde vidí," pochlubil se Vágner.



Na jevišti ho zatím neviděla jeho manželka Gábina, na první premiéru totiž neměli hlídání dvouleté dcerky Lili. Bude prý asi překvapená. "Choreografům Petru Čadkovi a Tomáši Slavíčkovi jsem hned řekl, že neumím tancovat a budeme to muset vydřít. Petr mi na to hned odpověděl, že když naučil ve StarDance tancovat Vydru, tak naučí i mě. Pak si ale neodpustil mi říct, že jsem poleno. Po čtyřech měsících zkoušení mě přece jen pochválil, že do tance vždycky přinesu něco nového, čím je to zajímavé," uzavírá Vágner.