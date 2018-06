Vágner má o svých dětech přehled

Jeho šestiletá dcera Anička exceluje ve hře Les Miserables - Bídníci, kterou uvádí Goja Music Hall na pražském Výstavišti, čtrnáctiletý syn Josef tam zase vystupuje v novém muzikálu Miss Saigon.

"Jsem rád, že některé z mých dětí dělají muziku. Aničky je to první role, Pepa už zpíval v Monte Christovi. Oba se učí zpěv u Lídy Nopové a hrají i dobře na klavír," pochlubil se Karel Vágner.

Na otázku, co by dělal, kdyby se chtěly jeho děti, až budou splňovat věkový limit, přihlásit do SuperStar, odpověděl, že to záleží jen na nich. "Já si myslím, že to nebudou potřebovat. Když si budu myslet, že dobře zpívají a oni budou chtít, tak je můžu produkovat sám. Mám přece vydavatelství," uvedl, ale hned odmítl možné nařčení, že by svým potomkům nějak nalinkoval jejich hudební kariéru.

"Za nejdůležitější považuji, aby byly děti zdravé. Jeden syn odešel z třetího ročníku konzervatoře, ačkoliv hrál velmi dobře na kontrabas, a taky jsem to respektoval. Je teď jeden z nejlepších evropských sumcařů, specialista přes ryby. Našel si v tomto oboru svoje štěstí, svůj život, a já mu to ze srdce přeji," poznamenal Karel Vágner.

V současné době tráví Karel Vágner celé dny ve střižně a poslouchá natočené vyprávění spisovatele Arnošta Lustiga. "Je toho plných dvanáct hodin, mám z toho udělat dvě cédéčka. Je to strašný úkol, protože je to tak báječné, že nevím, co z toho mám vybrat," prozradil a dodal, že také dodělává desku skupiny Greenhorns s Rudolfem Křesťanem a Wabi Daňkem. "Dělám to s obrovskou radostí, už proto, že jsem jeden ze zakladatelů Greenhorns," připomněl Vágner.