Vaculík prohrál sázku, klaněl se Tofimu za 300. reprízu Dětí ráje

"My jsme se vsadili, že Děti ráje nikdy nebudou mít 300 představení. A vzhledem k tomu, že tu stojíme, asi tušíte, kdo vyhrál," začal slavnostní proslov Lukáš Vaculík, jenž si jako jediný dal podmínku, že v muzikálu nebude zpívat.

Zaplněné GoJa Music Hall na pražském výstavišti dále přiznal, že vymýšlel různé nápady, kterými by zabránil oslavě kulatého jubilea. Avšak marně.

"Od 250. reprízy jsem dělal, co jsem mohl, abych to zastavil. Dokonce jsem požádal všechny kolegyně o spiknutí v podobě hromadného otěhotnění. Ani to nevyšlo. Proto Sagi, při vrozené skromnosti ti chci říct, že jsi dnešním dnem vstoupil do klubu velikánů," dodal Vaculík za velkého potlesku publika.

Herci a tvůrci Dětí ráje oslavují 300. reprízu Slavnostní dort s portrétem Sagvana Tofiho

Obzvlášť bolavá byla pro herce závěrečná gratulace. "Teď řeknu něco, co si tento skromný a plachý muž myslí už hodně dlouho... hergot, mně to nejde," smál se Lukáš Vaculík a dodal: "Sláva autorovi!" Sagvan Tofi se poté začal oprávněně hřát pocitem vítězství.

Muzikál Děti ráje je retro hitmuzikálem, který se skrze hity Františka Janečka, Michala Davida a Zdeňka Bartáka vrací do osmdesátých let. Producenty jsou Michal Běloušek a Viktor Mráz.

Sagvan Tofi a Lukáš Vaculík

Premiéra muzikálu, ve kterém měla zářit i profesně nedisciplinovaná Iveta Bartošová, proběhla 14. listopadu 2009. Úspěch muzikálu nedávno potvrdila i vyprodaná představení na Slovensku.