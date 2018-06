Václav Vydra přijel na koloběžce

Herecká galerie jeho předků je vydatná. Děda: Václav Vydra starší. Otec: Václav Vydra mladší. Maminka: Dana Medřická. O sobě říká, že byl pohodové dítě a že má šťastnou povahu, protože na průšvihy rychle zapomíná. Že je posledním z rodu Vydrů ho nemrzí, vychoval se svou ženou, herečkou Janou Bouškovou jejího syna a neteř.

Začínal ve Středočeském divadle na Kladně, pokračoval v Městských divadlech pražských, momentálně patří k souboru Divadla na Vinohradech. Není zvyklý moc pitvat své role. "Beru to takříkajíc z chodu, což je takový termín z vojny: armáda se někam přesouvá a z chodu zaútočí. Tak bych asi popsal svůj způsob. Snažím se maximálně využít čas, který mám, a nejsem z těch, kteří sednou a bádají nad textem, co by v něm mohlo a nemohlo být. Roli si v hlavě nějak rozvrhnu a pak to zkusím," říká pětačtyřicetiletý herec o svém přístupu k rolím.

Podle něj je pro herce základem divadlo. V něm se - jako při tréninku - herec muže dostávat se dál, hledat se a učit se. "Stará otřepaná fráze tvrdí, že herec roste s rolemi, které dostává, ale ono je to pravda. Těch rolí samozřejmě dostane víc v divadle než ve filmu nebo v televizi. A zkouší je a pracuje na nich daleko intenzivněji a hlouběji. Ve filmu a v televizi pak už jen zúročuje to, co se naučil na divadle," vysvětluje Václav Vydra svůj pohled na svou profesi.

Krédem Václava Vydry je brát život takový, jaký je, a v rámci možností, ve kterých se člověk momentálně nachází, si dělat dobře. Člověk by se, podle něj, neměl trápit závistmi, řevnivostí, naštvaností. Umět se na něco těšit a umět si plnit přání. Nejen svoje, ale i lidí mně blízkých. A tohle jsou věci, které se ovlivnit dají. A taky člověk musí mít v životě kliku.