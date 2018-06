Václav Vydra: Kůň se volí těžko. Jako žena.

"Lidé mají určitá kritéria, jak má krásný kůň vypadat, ale pro mne to vždycky zůstává subjektivní. Hrají tam roli sympatie, první dojem a charakter. Čili ten kůň nemusí být ani třeba moc krásný. Ale když se nějak navzájem oslovíme, něco mi řekne a já jemu - a máme spolu nějaký vztah -, tak to je pro mne ten nejkrásnější kůň," svěřil se šestačtyřicetiletý sympatický herec, který se svou láskou k ušlechtilým lichokopytníkům nikdy netajil.



V současné době má Václav Vydra koně hned tři. Kterému dává přednost? "To se opět nedá říci, protože mám rád všechny. Já jsem takový bigokonista," smál se. "Ať už je to kobylka Nelly, nebo její dcera Navara, či valach Démon. Nelly s Navarou mám ustájené na Hněvšíně u Staré Živohoště na Slapech a Démona mám v Nezabonicích u Křivoklátu," prozradil Vydra.



Václav Vydra je vždy přístupný legraci, a tak si v rámci volby nejkrásnějšího koně vyskočil si také na dřevěného koníčka.(88.6. 2002)