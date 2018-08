Cítím se, jak momentální stav dovoluje, říká nemocný Václav Postránecký

V září oslaví uznávaný herec v kruhu rodiny pětasedmdesáté narozeniny. Na jaře se psalo o jeho tajné operaci a začátkem června vydal prohlášení, v němž informoval o své nemoci. Václav Postránecký prý zvládá točit podle plánu, přestože právě podstupuje náročnou chemoterapii.



„Ctím se tak, jak momentální stav dovoluje. Teď právě docela dobře,“ řekl herec pro čtvrteční Magazín DNES.



S jakými pocity vzpomíná na kultovní českou rodinnou komedii z roku 1983 S tebou mě baví svět?

„S hlubokou vděčností. Neměli jsme nejmenší tušení, čím se ta komedie v budoucnu stane. Prožili jsme parádních čtrnáct dní na horách, pak čtrnáct dní v ateliéru a rozprchli se za dalšími úkoly. Zbytek udělaly až miliony diváků. Všichni to najednou chtěli vidět,“ vzpomíná Postránecký.



Do věku dirigenta a hudebního režiséra Michala Adámka, kterého si ve slavné komedii zahrál, by se už Postránecký vrátit nechtěl. „Dávám přednost nepoznanému před poznaným. Takže jsem zvědav, co se mnou udělá ta pětasedmdesátka,“ říká herec.



Postránecký má spolu s manželkou, bývalou tanečnicí Helenou dvě děti. V herecké branži představují nezvykle stabilní pár. Proč se to podle herce někomu podaří a jinému ne? „Asi nemají tu kliku, co my. A berou se pozdě, to pak těch společných padesát let ani nemůžou stihnout,“ domnívá se Postránecký.