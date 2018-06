VIDEO: V celibátu žít nebudu, mlží o nové přítelkyni Václav Noid Bárta

Zpěvák Václav Noid Bárta v Drzé Dianě mluvil o tom, jak Elišku brání jako partnerku, jak ho přijala její rodina a nerozmlouval Dianě ani když mluvila o Elišce jako o jeho budoucí manželce.

Kobzanová mu nakonec vyjmenovala i desatero božích přikázání a když četla "nepromluvíš křivého svědectví," nehnul Noid ani brvou (celý rozhovor najdete zde).

Moderátorka si den po natočení pořadu přečetla, že se Václav Noid Bárta s Eliškou Bučkovou rozešli (více čtěte zde). Pozvala si ho proto na kobereček. "Lhát se nemá, ale když jde o dobro věci, tak je to v pořádku. A já jsem tím, že jsem lhal, chránil," řekl Noid.

Rozhovor se totiž točil den poté, co se rozešli a on to nechtěl přiznat, dokud se s Eliškou nedohodnou na společném vyjádření.

Jejich rozchod byl přátelský a mají se prý pořád velmi rádi.

Václav Noid Bárta a Eliška Bučková

Spekuluje se ovšem i o nové ženě ve zpěvákově životě. "Jsem svobodný, nezadaný a můžu si dělat, co chci. A jestli někoho mám, nebo nemám, to je teď celkem fuk. Ale určitě nebudu žít v celibátu," řekl Bárta.