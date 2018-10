Bárta a Lounová nazpívají píseň k Hanzlíkovu Létu s gentlemanem

„Je to romantická skladba do romantického filmu. Slova napsala Jana Adamcová a hudbu tým Ormů. Já si většinou píšu písničky sama, tak mi připadá, že tady to mám jako bez práce. Člověk přijde, nazpívá písničku a je to. S Vaškem jsem ještě nikdy nezpívala, je to pro nás premiéra. Líbí se mi, jak do romantické písně vloží ten svůj chraplák,“ uvedla Olga Lounová.

Přestože i ona umí s hlasem pořádně zabrat, dodala do písně ženskou jemnost, což jako muž ocenil Václav Noid Bárta.

„Olga je super holka, má dobrý cit pro hudbu a pracovat s ní je radost. A přestože jezdí automobilové závody a viděl jsem i nějaký box, tak jsem přesvědčený, že je v ní ženská křehkost, která gentlemanství ocení. Snažím se být také gentleman. Je trochu problém, že v dnešní době ženy moc nedovolují mužům být gentlemanem. Přijde mi to škoda, protože ženy jsou něžná stvoření a měly by se hýčkat,“ míní zpěvák.

Píseň se točila ve studiu, kde vládnou bratři Ormové, ve skutečnosti Pavel Růžička a Petr Dvořák, kteří nejsou bratři. V jejich studiu nahrávají desky Karel Gott, Lucie Bílá, Helena Vondráčková a další hvězdy. S režisérem Jiřím Adamcem se znají dlouhá léta, například složili a nahráli ústřední písničku pro jeho legendární seriál Sanitka. Proto není divu, že se na ně Jiří Adamec obrátil znovu.

„Režisér je tvůrce filmu a všechno, co s tím souvisí, podléhá jeho supervizi. Vždycky jsem byl u nahrávání písniček, které doprovázely mé filmy nebo seriály. S autory hudby jsme chtěli, aby ta píseň měla také hodně herecký charakter a Vašek i Olga jsou ti, kteří se herectvím zabývají a dokázali do té písně vložit i kus hereckého prožitku a dotvořit tak atmosféru filmu,“ vysvětlil Jiří Adamec.

Gentleman půjde do kin příští rok Léto s gentlemanem bude film velkého návratu i premiéry. To první se týká Jaromíra Hanzlíka, který nechá vzpomenout na nezapomenutelnou roli v Létu s kovbojem. A vrátil se i k psaní, ke snímku napsal scénář. „Chyběl mi současný příběh bez násilí a krve. Psaní je úplně jiná disciplína než hraní, ale baví mě obě,“ říká Hanzlík. Premiéra se týká zkušeného televizního režiséra Jiřího Adamce. Ten bude v 70 letech debutovat s celovečerním filmem. „Chtěli bychom jím docílit podobné nálady jako Léto s kovbojem,“ přiznal režisér. Ve filmu se objeví také Alena Antalová, Ivana Chýlková, Tereza Kostková nebo Jan Vlasák. Léto s gentlemanem půjde do kin na jaře 2019.