Nevěra a alkohol. Noid Bárta se s manželkou navzájem obviňují z rozvodu

„Já jsem nikdy nechtěla řešit naše problémy přes média kvůli mé holčičce. Bohužel Václav zjevně ano. Faktem je, že Václav se i díky mně zbavil závislosti na drogách, ale alkoholu nikoliv. Několikadenní pití alkoholu vždy končilo prohloubením Václavových psychických problémů, s nimiž byl i v psychiatrické léčebně,“ řekla Gabriela Bártová pro primácký TopStar.

Manželova agresivní kocovina prý skončila tím, že svou ženu vyhodil z domu. Před několika týdny si pak Gabriela po návratu sbalila věci a s dcerou Terezou (2) se odstěhovala.

„Každý nevěrník hledá důvody, proč rozbil rodinu. Na jednu stranu ze mě dělá ochlastu a feťáka, na druhou stranu chce, abych ji živil a dal jí svou kreditní kartu,“ postěžoval si Noid Bárta Blesku.

Tvrdí, že si jeho manželka začala s plastickým chirurgem Patrikem Paulisem (46), který ji před několika měsíci upravil poprsí. Gabriela svůj nový vztah nepopřela.

„Jestli jsem následně potkala někoho, kdo mi je teď oporou, nebyla příčina rozpadu našeho manželství, jak se to snaží Václav prezentovat. Je to lékař, inteligentní člověk, snaží se nám pomoci. Ano, mám oporu. Netajím se tím. Naše problémy jsou dlouhodobé. Myslela jsem si, že to zvládnu. Ne, nezvládla. Bohužel. Tohle jeho chování je bohužel pro něj typické,“ hájí se Gabriela Bártová.

Zpěvák Václav Noid Bárta a modelka Gabriela Dvořáková spolu začali chodit v roce 2013. O Vánocích téhož roku oznámili rozchod, ale po krátké pauze se dali opět dohromady a modelka otěhotněla. V červenci 2014 se vzali na country statku v jižních Čechách a v listopadu se jim narodila dcera Tereza.

Ještě loni v létě Gabriela hovořila o plánování dalšího miminka: